Il Segretario Dem Nicola Zingaretti ringrazia gli elettori per il risultato ottenuto

Elezioni regionali, Zingaretti: “PD primo partito per numero di voti ottenuti” –

Così in una nota il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti: “A dirlo sono i numeri: tenendo conto di tutte le Regioni in cui si è andati a votare, il Pd risulta il primo partito per numero di voti ottenuti, con distacchi di oltre 5 e 10 punti rispetto alle due principali forze di opposizione. Un risultato che ci riempie di orgoglio, frutto di un impegno costante nei territori e nei governi regionali. Perché, alla lunga, la responsabilità e la serietà vengono sempre premiate. Un grazie, allora, a tutti i militanti che, giorno dopo giorno, hanno speso le loro forze per ottenere questo risultato, a tutti i nostri amministratori locali e regionali e soprattutto a quei cittadini che hanno deciso di darci, ancora una volta, la loro fiducia. Senza ciascuno di voi, tutto ciò non sarebbe stato possibile!Siamo primi perché siamo una grande comunità. Siamo primi perché all’io preferiamo il noi. Grazie!”