Tolfa, al via i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport, Sanna: “Addio amianto e piena accessibilità”

Un’importante giornata per la comunità di Tolfa si è tenuta ieri, 25 giugno, con l’avvio ufficiale dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche del Palazzetto dello Sport comunale, situato in località Pacifica. La visita al cantiere ha visto la partecipazione del Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, della Sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, e dell’Ing. Rosario Ierardi, Responsabile Unico del Procedimento.

Un investimento di 1,2 milioni di euro per una struttura moderna e sicura

L’intervento, finanziato con circa 1,2 milioni di euro, mira a trasformare radicalmente l’edificio, costruito oltre trent’anni fa e oggi adibito a campo polifunzionale per pallavolo, pallacanestro e attività ginniche. Il palazzetto presenta, infatti, significative problematiche strutturali, tra cui una copertura con strati di intonaco interno, calcestruzzo armato, polietilene, lana di roccia, membrana impermeabilizzante bituminosa e, soprattutto, lastre di eternit, che rappresentano un serio rischio per la salute.

Efficientamento energetico e accessibilità: le priorità del progetto

I lavori previsti sono stati pensati per migliorare l’efficientamento energetico della struttura, adeguare tutti gli impianti – elettrici, idrici, termici e antincendio – e garantire il pieno abbattimento delle barriere architettoniche. Un’attenzione particolare è stata riservata alla copertura e alle pareti esterne: l’attuale rivestimento verrà sostituito con un nuovo manto in lastre ondulate in fibrocemento, verrà installato un cappotto esterno lungo l’intero perimetro e tutti gli infissi saranno sostituiti. All’interno, gli interventi includono l’ammodernamento dei servizi sanitari e la realizzazione di opere volte a migliorare l’accessibilità della struttura per le persone con disabilità.

Le dichiarazioni del Vicesindaco Sanna: “Eliminare l’amianto è una priorità”

Il Vicesindaco Pierluigi Sanna ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del cantiere, sottolineando l’importanza di questo progetto per la salute e la sicurezza dei cittadini: “Assieme alla Sindaca Stefania Bentivoglio e alla sua amministrazione, abbiamo consegnato il cantiere PNRR del PUI Sport di Città Metropolitana di Roma Capitale a Tolfa. Un tema a me particolarmente caro riguarda l’eliminazione dell’amianto: sono particolarmente soddisfatto che, presso il palazzetto dello sport di Tolfa, il primo intervento sarà proprio l’eliminazione delle pericolosissime lastre di eternit dal tetto.”

Sanna ha inoltre evidenziato la completezza dell’intervento, che va ben oltre la bonifica: “L’intervento va oltre la sola bonifica: nuovi spogliatoi, nuovi infissi, efficientamento energetico e soprattutto abbattimento delle barriere architettoniche, per garantire l’accesso alla pratica sportiva a tutti, sempre e comunque. Stiamo dando concretamente seguito a quanto il Sindaco Roberto Gualtieri e tutta l’Amministrazione metropolitana si sono dati come indirizzo, al momento della gestione delle linee di finanziamento del PNRR: prestare attenzione a tutti i comuni, dalla prima cintura alle comunità più piccole e periferiche dei confini provinciali, senza distinzione e senza penalizzare nessuno. Buon lavoro, dunque, insieme a Tolfa e alla sua preziosa comunità”.



Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la creazione di spazi sportivi più sicuri, moderni e inclusivi, a beneficio di tutta la comunità di Tolfa.