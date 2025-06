Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, collabora con le indagini della Guardia di Finanza

Questa mattina, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha annunciato di essere stato informato di un’indagine in corso da parte della Guardia di Finanza riguardante l’attività dell’ente tra il 2016 e il 2023. Baccini ha espresso piena disponibilità e collaborazione con le autorità per fare chiarezza sui fatti oggetto di accertamento.

“Questa mattina sono stato informato dalla Guardia di Finanza in merito a indagini di verifica che riguardano l’attività dell’ente nel periodo compreso tra il 2016 e il 2023, come riportato dal comunicato stampa della stessa. – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. – Offro piena disponibilità e collaborazione al Procuratore e alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per agevolare ogni attività investigativa utile a fare chiarezza sui fatti oggetto di accertamento.”

“Fin dal mio insediamento – prosegue il Sindaco – ho adottato una linea di totale discontinuità rispetto al passato, introducendo misure concrete per garantire trasparenza, legalità e correttezza nell’azione amministrativa. Ho dato piena attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rafforzando il sistema delle rotazioni negli incarichi e negli affidamenti, come costantemente ribadito anche durante le conferenze dei dirigenti. Il lavoro di rinnovamento e discontinuità portato avanti dalla mia Amministrazione, è testimoniato dagli atti amministrativi e dai provvedimenti adottati sin dal nostro insediamento. – conclude Baccini – L’ente è a completa disposizione delle autorità competenti e garantisce il massimo sostegno alla Procura di Civitavecchia affinché si faccia piena luce su eventuali responsabilità individuali.”