Estate Caerite 2025, spettacolo, musica, tradizione e grandi eventi: apre Antonio Giuliani con “Cerveteri città in scena”

Due mesi di eventi tra Parco della Legnara e Centro Storico, sagre e feste anche nelle Frazioni: a Borgo San Martino la Festa della Maremma, a Due Casette la Sagra del Melone e al Sasso c’è “Cib’Arte”. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Programma ricco di appuntamenti per vivere un’Estate insieme a Cerveteri, in arrivo anche il cartellone sul Lungomare dei Navigatori Etruschi”

“Comincia l’Estate Caerite 2025. Nei prossimi due finesettimana gli immancabili appuntamenti con i saggio-spettacolo delle scuole di danza della nostra città, la Rim e Dimensione Danza 2000 e poi spazio agli spettacoli del cartellone dell’Estate Caerite.

Due mesi di eventi, spettacolo, cultura e tradizione che animeranno il nostro Centro Storico, le nostre Frazioni e la Necropoli Etrusca della Banditaccia, dove grazie ad una importante e prestigiosa collaborazione con il Parco Archeologico Cerveteri e Tarquinia sono in programma concerti e spettacoli teatrali. Eventi che culmineranno a fine agosto, quando si svolgerà la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, la festa che rende Cerveteri famosa in tutto il Centro Italia per le sue eccellenze vitivinicole e i grandi concerti.

I miei complimenti sono per Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura della nostra città per il grande lavoro svolto nell’allestire il programma: insediatasi in Giunta alla fine di gennaio, ha realizzato un grande lavoro di cui sono certa questa estate ne vedremo i frutti, in termini di qualità e sicuramente anche numerici. Vi aspettiamo a Cerveteri, per un’Estate di grande spettacolo!”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel commentare la pubblicazione della prima parte del programma dell’Estate Caerite 2025.

“Dopo i saggi di danza delle scuole del nostro territorio che come tradizione apriranno la stagione degli eventi estivi – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – prende il via il programma ufficiale dell’Estate Caerite 2025, con un cartellone di eventi estremamente variegato che spazia dal teatro, alla musica, dalla danza ai grandi concerti fino alle più svariate forme d’arte. Nelle prossime settimane renderemo noto anche il programma del mese di agosto. Oltre alla tradizionale Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti di fine agosto, ci saranno tanti volti noti dello spettacolo e serate davvero indimenticabili non soltanto a Cerveteri capoluogo ma anche sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, con stand, chioschi e un ricco cartellone di appuntamenti per trascorrere un’estate insieme a tutta la famiglia. Quello appena pubblicato è il calendario relativo solamente al mese di luglio: chiaramente anche ad agosto ci saranno tantissimi spettacoli, anche con grandi nomi del teatro, della comicità e della musica. La seconda parte del programma è in via di definizione e non vediamo l’ora di poterlo annunciare alla città”.

“Agli appuntamenti del Parco della Legnara e del Centro Storico si aggiungono come sempre gli eventi nei Borghi, con feste e sagre oramai tradizionali del periodo estivo – aggiunge l’Assessore Francesca Cennerilli – venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 a Borgo San Martino si terrà la XIII Edizione della Festa della Maremma, organizzata dall’Associazione Cavalieri del Borgo, mentre venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio, alle Due Casette sarà il momento della terza e attesissima Sagra del Melone e Fiera dell’Agricoltura, organizzata dalla Pro Loco locale. Infine, da giovedì 24 a domenica 27 luglio, nel suggestivo Borgo del Sasso, torna la rassegna di ‘Cib’Arte’, promossa dall’Associazione Tra i Residenti Castel del Sasso. Eventi davvero speciali con dei programmi che uniranno tradizione, enogastronomia e spettacolo”.

“Un ringraziamento – conclude l’Assessore Francesca Cennerilli – ci tengo a rivolgerlo a tutto il personale dell’Ufficio Cultura, alla Responsabile del Servizio Isabella Massicci e ai Funzionari Desiree Mencarini, Ferdinando Ciarlo e Fabrizio Sale per l’eccellente lavoro svolto in questi mesi, fondamentale per la realizzazione di un programma di eventi così ricco e di qualità”.

Protagonisti del programma dell’Estate Caerite anche i Rioni, prima con le consuete e tradizionali feste e infine, nella storica Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. A loro, l’augurio giunge da Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni del Comune di Cerveteri, che dichiara: “I Rioni della nostra città, con i quali ci sono stati numerosi incontri negli scorsi mesi insieme all’Assessore Francesca Cennerilli, sono pronti a farci divertire in questa calda estate con i loro appuntamenti tradizionali, tra musica, giochi, divertimento e tanta festa. A tutti i Rionali, auguro una buona estate, certo che anche quest’anno ci regaleranno momenti di grande convivialità e incontro. Nei giorni scorsi è andato in scena il primo evento, ovvero quello del Rione Boccetta: i prossimi appuntamenti sono con il Rione Casaccia Vignola e la Prima Sagra della Bruschetta, in programma sabato 5 luglio, e con il Rione Madonna dei Canneti, pronti nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 luglio ad intrattenere il pubblico con la quarta edizione della Festa del Fiore di Zucca”.

Tanti gli appuntamenti in programma. Si comincia proprio il 5 e 6 luglio, nel cuore del Centro Storico: mentre al Parco della Legnara saranno di scena i saggi di danza, tra i vicoli del Rione Boccetta e Piazza Santa Maria, debutta “Cerveteri città in scena”, gemellato con il “Festival Internazionale di Volterra” ed evento che darà il via alla stagione teatrale estiva etrusca e che proseguirà fino al primo fine-settimana di settembre. Due serate in cui il Centro di Cerveteri si trasformerà in un teatro a cielo aperto, tra spettacoli itineranti, performance teatrali, improvvisazione, conferenze, danza, spettacoli circensi, teatro delle ombre e interviste, realizzate dalla conduttrice Tv Arianna Ciampoli. Eventi principali, gli spettacoli di Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga, in scena con “Viva Frida!”, e Antonio Giuliani, pronto a far ridere come non mai il pubblico.

Venerdì 11 luglio, c’è “Metti una sera al Borgo”, una serata di divulgazione scientifica e culturale per adolescenti e bambini. Sabato 12 e domenica 13 luglio invece, è il momento di “Gaming-out”, due giornate dedicate ai video-giochi, con postazioni dedicate ai video-giocatori che trasformeranno il Parco della Legnara in una straordinaria arena virtuale all’aperto.

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio al Parco della Legnara un doppio omaggio al mai dimenticato Fabrizio De Andrè, uno in forma teatrale e una concertistica, e a una delle band più celebri del mondo, i Pink Floyd.

Venerdì 18 andrà in scena lo spettacolo ‘In direzione ostinata e contraria’, uno spettacolo che celebra la figura di Fabrizio De André, ripercorrendo il suo percorso artistico e le sue canzoni più significative. Sabato 19 sarà il turno della “Pink Floyd Tribute Band”, mentre domenica 20 nuovo omaggio a Faber, con “Viva De André – Lo spettacolo”, un racconto-concerto dedicato sempre al cantautore genovese.

Evento di caratura internazionale invece martedì 22 luglio: sul palco “The King of Blues” un progetto di cinque leggendari musicisti blues, Tony Coleman, Russell Jackson, Waldo Weathers, Vasti Jackson e Kenny “Blues Boss” Wayne, pronti ad infiammare il pubblico con le loro meravigliose sonorità uniche al mondo, in un tour che prevede pochissime tappe in tutta Europa.

Venerdì 25 luglio sarà il momento di un omaggio ad un’icona della musica mondiale: al Parco della Legnara, un ricordo alla carriera e alla vita di Amy Winehouse con lo spettacolo “L’Amore è un gioco a perdere”.

Sabato 26 luglio a salire sul palco di Piazza Santa Maria sarà la prestigiosa e rinomata Orchestra Sinfonica delle Cento Città, con un concerto-omaggio per i 150anni dalla nascita di Maurice Ravel.

Il giorno seguente invece, domenica 27 luglio sarà il turno del Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, che eseguirà marce brillanti e brani pop rivisitati.

Il programma completo degli eventi è disponibile sui canali social istituzionali e sulla pagina “Estate Caerite 2025”