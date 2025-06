Il mare di tutti: a Campo di Mare apre “Liberamente”

Torna per la quinta estate consecutiva la spiaggia comunale gratuita e accessibile per persone con disabilità motorie. Prenotazioni aperte da giovedì 26 giugno, servizio attivo da venerdì 27 e sabato 28 festa inaugurale

Torna per la quinta estate consecutiva “Liberamente”, la spiaggia comunale gratuita e attrezzata per accogliere persone con disabilità motorie e i loro accompagnatori. Realizzata dal Comune di Cerveteri sulla spiaggia libera di Campo di Mare (a sinistra dello stabilimento “Ocean Surf”), “Liberamente” è un progetto di inclusione e accessibilità unico nel suo genere sul litorale, reso possibile grazie al sostegno della Regione Lazio e alla collaborazione della Multiservizi Caerite.

Prenotazioni aperte dalle ore 09:00 di giovedì 26 giugno. Il servizio sarà invece operativo dal pomeriggio di venerdì 27. Sabato 28 giugno alle ore 17:30 invece, taglio del nastro e festa di inaugurazione. Le prenotazioni si possono effettuare al numero 351 3580419.

“Invito tutti i cittadini e le cittadine a essere presenti al giorno dell’inaugurazione – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti – perché “Liberamente” è un luogo che appartiene a tutti e che vogliamo far vivere insieme fin dal primo giorno. Gli utenti troveranno come ogni anno servizi e attrezzature per una giornata al mare accessibile e sicura”

La spiaggia “Liberamente” è dotata di Sedie Job e lettini dedicati per persone con disabilità motorie, Docce e spogliatoi accessibili, Personale formato e presente sul posto per garantire assistenza e supporto.

«La spiaggia “Liberamente” è uno dei progetti che più ci sta a cuore e sul quale ogni anno investiamo energie e risorse – aggiunge Gubetti – Questo è un luogo che trasforma in realtà l’abbattimento delle barriere e l’accessibilità universale. Qui chiunque, insieme ai propri accompagnatori, può trascorrere una giornata di mare in serenità e totale libertà».

Inoltre quest’anno l’amministrazione ha previsto più servizi e più sicurezza sul litorale di Cerveteri.

“Anche quest’anno – aggiunge il Sindaco Gubetti – abbiamo dotato tutte le spiagge libere di passerelle accessibili e docce gratuite, e garantito tre postazioni di salvataggio con bagnini operativi dall’alba al tramonto per tutta la stagione estiva. Un impegno chiaro e concreto per rendere la nostra costa più sicura e accogliente”.

“Durante tutta l’estate – conclude Gubetti – promuoveremo sulla spiaggia “Liberamente” momenti di incontro, eventi e iniziative aperte a tutti, perché diventi un luogo di reale incontro e integrazione, dove cittadini e visitatori possano vivere e condividere appieno la bellezza e la serenità del nostro mare”.

“Ci tengo in particolar modo a ringraziare tutti i nostri uffici che anche quest’anno hanno lavorato per rendere possibile questo progetto – conclude il Sindaco – la nostra Dirigente Ingegner Manuela Lasio che si è occupata di tutta l’attività di realizzazione della struttura grazie ad un finanziamento regionale, il dirigente Dottor Emiliano Magnosi per la gestione del servizio e i funzionari Patricia Ciurluini e Giorgia Medori per la dedizione che sempre mettono nello svolgimento del loro lavoro”.

L’accesso alla spiaggia è completamente gratuito e aperto a cittadini e turisti, residenti e non. È richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 3513580419, attivo dalle ore 09:00 di giovedì 26 giugno.