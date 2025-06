Non solo un gadget tecnologico, ma una vera e propria opera di design. Un autentico tributo a Roma, e alla sua bellezza eterna

Amazon celebra Roma con un’edizione limitata e speciale di Alexa Echo Dot. Non solo un gadget tecnologico, ma una vera opera di design.

Amazon celebra Roma con un’edizione limitata e speciale di Alexa Echo Dot. Non solo un gadget tecnologico, ma una vera opera di design

Bezos, si sposa a Venezia, ma Amazon celebra Roma con un’edizione limitata di Alexa Echo Dot.

Nell’anno del Giubileo che consacra Roma come la città più visitata al mondo, e nel mese che segna il quindicesimo anniversario di Amazon in Italia, il colosso mondiale dell’e-commerce presenta “Echo Dot Edizione Limitata Roma”. È la prima versione a tiratura limitata di un dispositivo Echo pensata per il mercato europeo.

Non è esattamente solo un gadget tecnologico, ma una vera e propria opera di design. Un vero e autentico tributo a Roma, e alla sua bellezza eterna.

Giacomo Costantini, Country Manager di Alexa Italia, parlando dell’iniziativa, ha detto che “Siamo davvero orgogliosi che l’Italia sia il primo Paese in Europa a lanciare l’edizione limitata di uno dei dispositivi Echo più apprezzati dai nostri clienti, Echo Dot. In un anno così significativo per Amazon e per Roma, abbiamo voluto celebrare la Città Eterna attraverso un dispositivo che, dal design all’esperienza vocale, restituisse tutta la magia e l’unicità che solo Roma è capace di regalare”.

In Amazon hanno curato tutti i particolari. Per vestire questa edizione speciale, Amazon ha scelto l’illustratore Ale Giorgini, noto per il suo stile geometrico e narrativo. La tela sferica dell’Echo Dot si trasforma così in una veduta aerea della Capitale. Illuminata dalla luce dorata che precede il tramonto. Tra le figure emergono San Pietro, il Colosseo e la Fontana di Trevi. Tutte icone capaci di evocare immediatamente la grande storia e il fascino di Roma

Amazon celebra Roma con un’edizione limitata e speciale di Alexa Echo Dot. Non solo un gadget tecnologico, ma una vera opera di design

Per Ale Giorgini non è stata una sfida facile. Ai giornalisti ha raccontato che: “É stato un privilegio poter celebrare la città di Roma con una mia opera. E farlo con la prima edizione limitata europea di Amazon Alexa mi rende ancora più orgoglioso. Ho scelto di raccontare i luoghi iconici della capitale, cercando di cogliere quell’atmosfera che si respira per le vie di Roma quando il sole del pomeriggio, poco prima del tramonto, colora la città con straordinarie tinte dorate. Trasferire in un disegno tutta la bellezza della Città Eterna era un compito impossibile. Per questo mi sono concentrato su quel momento magico, quello che mi emoziona ogni volta che torno a Roma”.

Ma l’edizione speciale, “romana”, di Echo Dot, non si limita solo al design. Alexa ha addirittura imparato a parlare in romanesco. Infatti, basta pronunciare «Alexa, parla in romano» perché l’assistente risponda con espressioni colorite come “Ahò, e certo che posso! Come se magna l’amatriciana, viene spontaneo!”. Oppure “Sicuro, ’naggia! È come bere er vino dei Castelli!”. E ancora “E certo, daje! È come correre pe’ Villa Borghese!”.

E questo vale anche per le Alexa che abbiamo già in casa. Provare per credere.

Ma non è finita qui. In occasione del lancio, Alexa introduce anche due esperienze originali dedicate alla Capitale. Anche in questo caso disponibili anche in quelle che abbiamo già acquistato.

“Alexa, apri il quiz su Roma” – un vero o falso che mette alla prova la conoscenza storica su Roma. Svelando curiosità come la copertura marmorea originaria del Colosseo o l’uso odierno del Pantheon come luogo di culto



“Alexa, dimmi i segreti di Roma” – un viaggio vocale fra leggende e scorci nascosti. Dalla serratura sull’Aventino che incornicia la cupola di San Pietro, alla storia della Bocca della Verità.

Il nuovo dispositivo è già disponibile a 89,99 € su Amazon.it e nei punti vendita Euronics Butali, MediaWorld, Unieuro. Nei prossimi giorni arriverà anche negli store InMotion nei Terminal 1 e 3 dell’aeroporto di Fiumicino.

Amazon celebra Roma con un’edizione limitata e speciale di Alexa Echo Dot. Non solo un gadget tecnologico, ma una vera opera di design

Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, ha commentato: “Roma è una città che resta nel cuore di chi parte e accoglie con emozione chi arriva. Siamo felici di ospitare Echo Dot Edizione Limitata Roma anche all’interno dell’Aeroporto di Fiumicino. Offrendo ai viaggiatori un oggetto iconico che racconta l’anima della Capitale. Questa iniziativa si inserisce nel nostro impegno per valorizzare l’identità culturale di Roma e contribuisce a rendere l’esperienza in aeroporto ancora più memorabile”.

Roma è una città che si imprime inevitabilmente nella memoria. Con Echo Dot Edizione Limitata Roma, i viaggiatori di tutto il mondo potranno tenere con sé un frammento della Città Eterna, trasformandolo in un ricordo speciale e indelebile.