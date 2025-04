Timperi non basta, a Pescia Romana il Cerveteri raccoglie un pari che smuove la classifica in chiave play out

Termina in parità il turno infrasettimanale per il Cerveteri, che raccoglie un pareggio a Pescia Romana. Una gara combattuta, resa impraticabile dalla condizioni pessime del terreno di gioco. Ad andare in vantaggio i Cervi con il giovane Timperi, mentre il pareggio dei locali è arrivato a inizio ripresa con Mariani. Un punto che smuove la classifica e domenica arriva l’Indomita in una gara la cui posta in palio è obbligatorio mettere in tasca per sperare nei play out. In basso hanno perso le dirette rivali, concedendo altre speranze ai verde azzurri.