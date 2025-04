Cerveteri, appuntamento lirico teatrale con lo Stabat Mater di Pergolesi

Nella Chiesa della SS. Trinità a Cerveteri un appuntamento lirico teatrale con lo Stabat Mater di Pergolesi

Il 12 Aprile prossimo alle ore 19.00 uno straordinario appuntamento culturale, lo Stabat Mater, dedicato ad una delle più famose composizioni sacre, scritta da Giovanni Battista Pergolesi nel 1736, sarà realizzato all’interno della Chiesa della SS. Trinità a Cerveteri.

La composizione dello Stabat Mater fu commissionata a Pergolesi probabilmente nel 1734, dalla laica confraternita napoletana dei Cavalieri della Vergine dei Dolori di San Luigi al Palazzo, per officiarealla liturgia della Settimana Santa.

La composizione sarà realizzata nella formula di oratorio, genere musicale vocale eseguito in forma di concerto, che, a differenza dell’opera lirica, è senza rappresentazione scenica o personaggi in costume, con la presenza di un narratore e momenti recitativi accompagnati con la musica e coro. L’evento promosso dalla Parrocchia della SS. Trinità, nella persona di Don Mario Vecchiarelli, organizzato e coordinato da Dimitri Terenzi con la collaborazione dell’Associazione ArcheoTheatron, sarà proposto al pubblico, con la presenza in scena del soprano Orietta Manente, il contralto Annarita Cerrone accompagnate al pianoforte dal M° Luigi Mastracci e le voci dell’attore – regista Agostino De Angelis con Gianfranco Brannetti per la parte espressamente legata alla composizione di Pergolesi e inoltre la partecipazione di Riccardo Frontoni, Riccardo Dominici e gli alunni della secondaria classi IIA, IIB, IIC, IID dell’Istituto Comprensivo G. Cena con l’insegnante Ilaria Dall’Acqua.

Ad accompagnare il pubblico nel viaggio liturgico sulla meditazione intensa del dolore della Vergine Maria ai piedi della croce, mentre osserva il figlio morente, così come proposto da Pergolesi, anche un montaggio di immagini multimediali curato da Desirée Arlotta che porterà lo spettatore a riflettere sulla profonda spiritualità e struggente umanità del messaggio intrinseco – ossia del dolore condiviso, della compassione, della sofferenza innocente – che risuona potentemente anche oggi, di fronte ai drammi delle guerre contemporanee. L’evento è inserito inoltre nella II Edizione del ©Festival Internazionale Theater-Opera Lirica Pocket Italia ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, Festival che ha il patrocinio gratuito di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Cerveteri.

Riprese video Mauro Zibellini

L’ingresso è libero