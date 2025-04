Santa Marinella: al via il rifacimento delle strade cittadine

Entro il mese di maggio inizieranno interventi di manutenzione sulle strade cittadine. I lavori interesseranno il rifacimento del manto stradale di molte vie urbane del centro e della periferia. Ad annunciarlo sono il sindaco Pietro Tidei e l’assessore ai LL. PP. Andrea Amanati che danno ufficialmente il via alla manutenzione ordinaria delle strade comunali finanziata con contributo Regione Lazio per un importo di € 513.665,42.

Allo stesso tempo, si interverrà sul rifacimento della segnaletica orizzontale, ridipingendo attraversamenti pedonali e segnali di stop su gran parte della Via Aurelia, della zona Maiorca e di Santa Severa,

L’Amministrazione Comunale rende noto le strade che saranno oggetto di intervento di asfaltatura:

Via Cavour, da incrocio con via Aurelia in direzione mare fino a via La Marmora ; Via Cavour, da incrocio con via Aurelia in direzione monte ; S.S. Aurelia :

a) altezza piazza Civitavecchia ;

b) fronte vialetto Rucellai in direzione Civitavecchia – corsia lato mare ;

c) da via Padre Lorenzo V.D.E. in dir .Roma ( solo corsia lato mare parte ) con realizzazione corsia pedonale;

d) da via della Conciliazione a piazza Civitavecchia ;