Ladispoli, ci siamo: tutto pronto per la Sagra del Carciofo 2025

Il programma e la viabilità. Sabato 12 il concerto gratuito di Anna Tatangelo

Ci siamo, è tutto pronto per l’edizione 2025 della Sagra del Carciofo. Dal 2011 ha aderito al “Manifesto delle Sagre” in seguito all’accordo tra FIPE e UNPLI. Il protocollo d’intesa firmato dalle due associazioni è un modello unico per Regioni e Comuni che ha permesso alla Ristorazione di collaborare a tutto campo alla realizzazione delle sagre.

Sempre sensibili al rapporto con l’ambiente, viene evidenziato lo stretto legame tra il carciofo ed il territorio anche perché il carciofo di Ladispoli, grazie al terreno di origine vulcanica su cui cresce è stato insignito del marchio IGP.

In Piazza dei Caduti, che per l’occasione sarà denominata “Piazza dei Sapori d’Italia”: verranno montate casette in legno, dove le “Pro Loco d’Italia” potranno esporrei prodotti tipici regionali, per la vendita e la degustazione e gruppi folcloristici e musicali animeranno la piazza.

In questo spazio si presta particolare attenzione all’utilizzo di materiale riciclabile come tovaglie di carta nonché bicchieri, piatti e posate di plastica biodegradabile.

Per la raccolta degli olii esausti verrà incaricata una azienda specializzata.

In Piazza R. Rossellini verranno montate casette in legno per l’ esposizione e la vendita dei carciofi romaneschi IGP dei produttori locali, che saranno anche autorizzati a cucinare i prodotti. Nei Giardini Nazzareno Fedeli sarà montato un gazebo per le informazioni turistiche e la cultura, con vari eventi e convegni, mostre fotografiche e iniziative con le scuole. “Lezioni di alta cucina”, con chef di fama internazionale hanno insegnato a pulire e cucinare in vari modi i carciofi.

Le scuole medie, come ogni anno, saranno invitate a partecipare al concorso “Ladispoli la mia città” e riceveranno un premio per il miglior lavoro svolto (temi, disegni ed altro).

Sempre nei Giardini Nazzareno Fedeli la Pro Loco accoglierà gli stand delle Associazioni.

Via Duca degli Abruzzi (tratto da Piazza della Vittoria a Via Trieste) sarà destinata ad accogliere l’esposizione delle opere create dagli artisti, dagli artigiani e dai creatori di opere del proprio ingegno

In Piazza R. Rossellini verrà montato un palco per gli spettacoli dove si svolgeranno concerti, spettacoli ed intrattenimenti di bande musicali, artisti di strada, tornei di scacchi, esibizione di gruppi folkloristici provenienti da tutta Italia.

La giornata di venerdì, come ogni anno, sarà dedicata ai talenti locali con esibizioni di musica, danza, ginnastica artistica e ritmica con le scuole di danza e le palestre del territorio. La sera gruppi musicali.

Il sabato mattina ci sarà l’inaugurazione della manifestazione alla presenza del vescovo e del Sindaco, la sera si svolgerà un concerto di alto livello.

La domenica mattina sarà organizzato il tradizionale concorso sulla migliore scultura di carciofi, miglior stand e miglior prodotto in Piazza R. Rossellini dove la Pro Loco organizza gli stand degli agricoltori locali. Saranno esposte sculture fatte interamente con i carciofi e gli agricoltori saranno premiati sul palco.

La Sagra si concluderà con un meraviglioso spettacolo pirotecnico.

IL PROGRAMMA

Si comincia venerdì 11 aprile con l’allestimento della XV Fiera nazionale che proporrà, in piazza dei Caduti “Piazza dei Sapori d’Italia” una rassegna di prodotti provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto e Lazio (le tipicità della nostra regione si potranno trovare in ben quattro stand Pro Loco).

Via Duca degli Abruzzi, durante la Sagra, sarà il luogo ideale dove trovare mostre di pittura, opere d’arte e di artigianato e tipicità. In piazza Rossellini, cuore della Sagra, domenica 13 aprile si potranno ammirare le magnifiche sculture di carciofi realizzate dai produttori agricoli che potranno essere votate sul sito del Comune di Ladispoli. Inoltre solo in piazza Rossellini, dai produttori locali che espongono la locandina con il logo del Comune, si potranno trovare i carciofi di Ladispoli.

Sabato 12 aprile ci sarà il concerto gratuito di Anna Tatangelo.

“La Sagra del Carciofo – ha dichiarato l’assessore al turismo, Marco Porro – è l’evento più atteso della nostra città, una vetrina unica. Le migliaia di persone che raggiungeranno Ladispoli per l’occasione sono un grande slancio per l’economia locale. Il programma, realizzato in collaborazione con la Pro Loco, è ricco di appuntamenti e promette di soddisfare ogni tipo di interesse.”.

“Non mancherà – ha commentato il presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci – lo spettacolo dei fuochi d’artificio che chiuderà come sempre la Sagra del carciofo. Una manifestazione che è entrata nella storia di Ladispoli e che vuole rendere omaggio al carciofo romanesco, un prodotto unico che ha trovato nel nostro territorio vulcanico la sua culla naturale”.

LA VIABILITA’

in occasione della Sagra del Carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli dall’11 al 13 aprile cambierà la viabilità.

Dalle ore 5:00 del 9 aprile fino alle ore 5:00 del 15 aprile 2025 sull’intera area di Piazza della Vittoria e di Piazza del Monumento ai Caduti comprese le strade laterali via Moretti e via Cantoni è interdetta la circolazione, la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo con obbligo di rimozione. Sempre nello stesso periodo vietata la sosta sull’intero parcheggio in Via Firenze e circoscritto da un lato da Via Flavia e dall’altro dal Fosso Vaccina (area mercatale alimentari).

Dalle ore 05:00 di venerdì 11 aprile alle ore 05:00 del 14 aprile:

Vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione sull’intera Via Ancona, Via Odescalchi, Viale Italia, (per quest’ultimo è consentito l’attraversamento dalle strade che lo intersecano ad esclusione di Via Fiume) e su Piazza della Vittoria.

Interdetta la circolazione su Via Fiume tratto compreso tra Via Genova e Via Venezia

Vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso in Via Trieste tratto compreso tra Via Fiume e Via Duca Degli Abruzzi

in Via Venezia tratto compreso tra Via Fiume e Via Odescalchi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

Via Trento tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

Via Duca degli Abruzzi tratto compreso tra Via Trieste e Via Tento è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso, Tekneko ed autorizzati;

L.go delle Capitanerie di Porto (rotonda Via Flavia) è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

Via Lazio tratto compreso tra Via Regina Margherita e il Civico 67 della stessa Via è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi autorizzati ovvero i camion refrigerati degli espositori di Piazza dei Sapori;

Via Regina Margherita tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria è interdetta la circolazione e la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ad esclusione dei mezzi di Polizia, Soccorso, Tekneko e veicoli autorizzati;

Via Amalfi lato ferrovia tratto compreso dal cancello ferroviario fino a 30 mt circa sulla sua destra è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi degli espositori Viale Italia muniti di autorizzazione;

Via Amalfi tratto compreso tra Via Trieste e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Piazzale Roma;

Via Taranto tratto compreso tra Via Suor Maria Spinelli e Piazzale Roma è consentito il transito ai mezzi Servizio urbano, Polizia, soccorso e Tekneko;

Istituito l’obbligo di svolta a destra sul ponte Carlo Landi per i veicoli provenienti da Via Roma;

Istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso Largo Mare Regina Elena per i veicoli provenienti da Via Duca degli Abruzzi ad esclusione dei mezzi di Polizia e Soccorso ;

Via Flavia tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi è interdetta la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ambo i lati.

Istituito l’obbligo di svolta a destra o proseguire dritti su Via Flavia altezza Ponte Landi;

Dalle ore 07:00 dell’ 11 aprile fino alle ore 05:00 del 14 aprile l’area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi è interdetta alla circolazione dei mezzi di linea COTRAL, gli stessi si attesteranno al parcheggio di scambio della via Settevene Palo nord;

Dalle ore 05:00 dell’11 aprile e fino alle ore 05:00 del 14 aprile:

vietata la sosta e la fermata con obbligo di rimozione dinanzi alle barriere, transenne e/o New Jersey posti agli accessi all’area fieristica

vietata la sosta su via Regina Elena dall’intersezione con Via Flavia (lato sinistro) fino al primo parcheggio blu;

vietata la sosta ambo i lati in Via del Mare dall’intersezione di Via Regina Elena per una profondità di 8 mt.

COME RAGGIUNGERE LA SAGRA

In treno con la linea Roma-Ladispoli (fermata Ladispoli-Cerveteri, 10 min a piedi) oppure in auto usufruendo dei parcheggi gratuiti in zona stadio e servizio navetta.

Si può raggiungere anche con mezzi pubblici, come l’autobus COTRAL da Roma (Cornelia).