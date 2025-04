Cerveteri, cresce l’attesa per la Rievocazione Storica del Venerdì Santo

L’assessore Cennerilli: “Sarà ancor più scenografica e suggestiva”

Cennerilli: “Cresce l’attesa per la Rievocazione Storica del Venerdì Santo, sarà ancor più scenografica e suggestiva”

L’appuntamento con la storica manifestazione organizzata dal Comitato del Venerdì Santo, giunta alla sua 59esima edizione, è per venerdì 18 aprile alle ore 21:00

“Da 59anni la Rievocazione Storica del Venerdì Santo è un appuntamento immancabile per Cerveteri, capace di richiamare nel Centro Storico della nostra città, indipendentemente dal proprio credo religioso, migliaia di cittadini e visitatori provenienti da tutto il litorale laziale. Quest’anno, insieme agli organizzatori storici della manifestazione, ovvero Pietro Longatti, insieme ai figli Giovanni e Francesco e a tutto il Comitato del Venerdì Santo, tornerà in una veste rinnovata, maggiormente scenografica e che catturerà ancora di più l’emozione degli spettatori. Rispetto al passato, la voce narrante non sarà presente solamente nella scena introduttiva e in quella di chiusura, ma accompagnerà il pubblico durante l’intera processione. Ci saranno inoltre nuovi giochi di luce e il posizionamento di un maxi-schermo che permetterà a tutti di non perdersi nemmeno un istante della rappresentazione, trasmettendo in tempo reale i momenti salienti della manifestazione. Non mi resta altro dunque che ringraziare tutto il Comitato del Venerdì Santo, per lo straordinario impegno profuso per organizzare anche quest’anno questa manifestazione e dare alla cittadinanza appuntamento a Venerdì 18 aprile alle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

“C’è sempre molta attesa per la Rievocazione Storica del Venerdì Santo, che con oltre 100 figuranti, pregiati abiti, bighe e cavalli, porta in scena tra i vicoli del nostro Centro Storico e la scalinata di Piazza Aldo Moro che si presta alla perfezione per questa rappresentazione, le ultime ore della vita di Gesù, dal processo di condanna fino alla crocefissione sul Golgota – ha aggiunto l’Assessore Francesca Cennerilli – le prove generali sono in corso e sicuramente sarà una 59esima edizione della Via Crucis davvero carica di emozioni. Nelle prime settimane successive il mio insediamento in Giunta, insieme al Sindaco e all’Assessore Manuele Parroccini mi sono incontrata più volte con gli organizzatori e credo che il risultato e lo spettacolo che offriremo alla città sarà davvero di qualità”.