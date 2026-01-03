Riservata la curva con ingresso gratuito. Saranno una cinquantina i supporters verde azzurri al seguito di Piano e compagni
Tifosi del Cerveteri domani ad Aranova contro il Palidoro –
Saranno circa una cinquantina i tifosi verde azzurri che domani si recheranno sul campo di Aranova, dove abitualmente gioca il Palidoro le sue gare casalinghe.
Gli avversari della squadra di mister Feretti, primi della classe, hanno una rosa tra le più forti del girone.
A seguire i Cervi saranno tanti sostenitori, che con bandiere e sciarpe prenderanno posto sul settore a loro riservato, la curva, ad ingresso gratuito, visto che non si paga il biglietto nelle gare del Palidoro.
Ci saranno come sempre gli Ultras Cerveteri, Gioventù Etrusca e Zambra Verde Azzurra.
Tam-tam in questi giorni di Natala per chiamare all’appello i tifosi visto il periodo positivo della squadra di Ferretti. Fischio d’inizio alle ore 16.30.