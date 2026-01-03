Istruttore di difesa personale a Ladispoli, ha perso tragicamente la vita la notte di Natale: ora amici e vicini stanno facendo di tutto per occuparsi dei suoi due cani che ancora lo aspettano

Gino e Lara: la triste attesa del ritorno di Giuliano –

L’attesa straziante di Gino e Lara rende ancora più dolorosa la fine di Giuliano Falcioni, 49 anni, stimato istruttore di autodifesa e kickboxing di Valcanneto, che ha perso la vita in un incidente mortale il giorno di Natale sull’Aurelia, viaggiando sulla sua moto.

Gino e Lara sono i suoi amatissimi cani che stanno ancora aspettando il loro compagno di vita: dei due, il maschio soffre anche di una grave cardiopatia e deve ricevere un medicinale salvavita costantemente.

Giuliano li aveva adottati dieci anni fa tramite un canile dove erano ricoverati: lui li definiva i suoi “conviventi” e li trattava come figli, parte della sua famiglia.

La notte di Natale ha avuto un tragico incidente dove ha perso la vita sul colpo uscendo di strada a cavallo della sua moto sulla statale: era amato dai suoi allievi della palestra di Ladispoli.

Dopo la tragica notizia, la vicina di casa che aveva le chiavi dell’appartamento ha deciso di prendersi cura dei due poveri animali e gli amici della palestra hanno avviato una gara di solidarietà per sostenere le costose spese per tenere in vita il povero Gino.