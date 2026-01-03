Partenza alle ore 21:15 di lunedì 5 gennaio dai giardini del Parco Martiri delle Foibe

Befana Cervetrana: dolciumi e il grande falò al Parco della Legnara –

Torna il tradizionale appuntamento con la “Befana Cervetrana”, organizzata dai Massari Ceretani, insieme ai sette Rioni cittadini e con il sostegno degli Assessorati ai Rapporti con i Rioni e alla Cultura del Comune di Cerveteri.

Lunedì 5 gennaio, la “simpatica vecchina” sfilerà lungo le strade della città, toccando tutti i luoghi principali dei Rioni di Cerveteri, partendo dal parco di via Martiri delle Foibe del Rione Fontana Morella, attraversando la Quercia di Madonna dei Canneti, il piazzale della Fornace, le piazze di Casaccia e San Pietro, il Centro Storico della Boccetta fino al Rione Garbatella. Da lì, farà il suo ingresso, tra campanacci, musica, lanci di dolciumi e balli, al Parco della Legnara, dove sarà acceso il consueto e beneaugurale falò dell’Epifania.

La partenza è fissata per le ore 21:15. “La Befana dei Rioni è un appuntamento che coinvolge tutti, i bambini ovviamente in primis ma anche genitori e adulti in generale – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni del Comune di Cerveteri – una festa che ogni anno fa scendere nelle piazze davvero tantissime persone. Un momento bello per la nostra città, che quest’anno vede a capo dell’organizzazione, per la prima volta, i Massari Ceretani ma soprattutto tutti i Rioni: un segnale di unione importante, verso un 2026 che ci auspichiamo possa essere entusiasmante, all’insegna del mantenimento delle tradizioni e di eventi come questo, che ci fanno sempre sentire comunità unita e forte”.

“Oltre ai dolciumi classici della Befana – prosegue l’Assessore Parroccini – al termine della sfilata, alla quale vi invito ad essere numerosi e soprattutto rumorosi, con campanacci e sonagli vari, sarà servito pandoro, panettone e spumante per un piacevole brindisi di inizio anno. Colgo l’occasione inoltre per ringraziare, oltre a tutti i protagonisti della sfilata, anche la collega Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli, per il sostegno offerto all’iniziativa insieme all’Ufficio Cultura. Ci vediamo lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 21:15”.