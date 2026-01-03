Il tetto massimo di finanziamento ragionale è di quasi 953 milioni di euro con potenziamenti per riabilitazione territoriale e riduzione delle diseguaglianze tra le Asl della Regione

Regione Lazio, quasi 90 milioni in più per finanziare le Asl –

Fissato il livello massimo di finanziamento per l’assistenza sanitaria nel 2026 nella Regione Lazio: il tetto è stato posto a 952.800.000 euro, con un incremento di 89,3 milioni di euro rispetto al 2025.

La Giunta regionale ha previsto il potenziamento delle risorse per la riabilitazione territoriale e per riequilibrare l’offerta sanitaria tra le diverse Aziende Sanitarie Locali, con attenzione alle Asl che nel 2025 hanno presentato un finanziamento pro capita inferiore alla media regionale.

L’incremento del livello massimo di finanziamento è pari al 3% rispetto all’anno 2025: lo scopo è garantire una distribuzione equa delle risorse e un miglioramento dell’accesso ai servizi del Lazio.

Le Aziende Sanitarie che sono state potenziate sono Roma 5, Roma 6, Rieti, Latina e Frosinone.