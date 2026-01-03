Sagra del Carciofo di Ladispoli, pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali

Le domande possono essere già presentate
La nota stampa dell’assessore alle attività produttive Daniela Marongiu:
Come Assessore alle Attività Produttive, informo che è stato pubblicato l’avviso pubblico con la domanda per l’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali in occasione della 73ª Sagra del Carciofo Romanesco.
Invito tutti gli interessati a consultare attentamente l’avviso e seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sul sito ufficiale del Comune di Ladispoli, dove sono disponibili la modulistica e tutte le informazioni utili.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 gennaio 2026, secondo le modalità previste.
Un’occasione importante di partecipazione e valorizzazione del nostro territorio.