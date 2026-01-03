Le domande possono essere già presentate

La nota stampa dell’assessore alle attività produttive Daniela Marongiu:

Come Assessore alle Attività Produttive, informo che è stato pubblicato l’avviso pubblico con la domanda per l’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali in occasione della 73ª Sagra del Carciofo Romanesco.

Sagra del Carciofo di Ladispoli, pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali

Invito tutti gli interessati a consultare attentamente l’avviso e seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sul sito ufficiale del Comune di Ladispoli, dove sono disponibili la modulistica e tutte le informazioni utili.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 gennaio 2026, secondo le modalità previste.

Un’occasione importante di partecipazione e valorizzazione del nostro territorio.