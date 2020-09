Share Pin 10 Condivisioni

La ferma dentro a un fast food e cerca di strattonarla per appartarsi

Tenta di violentare una ragazza, 21enne arrestato dalla polizia –

Il caso è avvenuto nella notte a Roma, in una zona centrale della capitale: a farne le spese una ragazza che si era recata in un fast food e che è stata aggredita nell’antibagno del locale.

Un giovane romano di 21 anni, P.R., è stato arrestato ieri notte dalla Polizia per tentata violenza carnale ai danni di una giovane che lo ha potuto subito identificare.

La ragazza si trovava nel fast food quando mentre si recava in bagno è stata seguita dal giovane, con un cappello in testa e che si è poi coperto in volto con una maschera.

Appena uscita dal bagno delle donne è stata fermata e spinta verso uno dei bagni singoli e violentemente aggredita: è riuscita per fortuna a divincolarsi e a correre dal personale del locale a chiedere aiuto.

Il ragazzo è invece riuscito in un primo momento a darsi alla fuga.

Giunti sul posto gli uomini del commissariato di Ponte Milvio, sentite le testimonianze e visionate le riprese delle telecamere, sono riusciti a raggiungerlo e ad arrestarlo mentre tentava di nascondersi nelle vicinanze del locale.

Dopo essere stato identificato è stato condotto immediatamente nel carcere di Rebibbia.