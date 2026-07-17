Ladispoli, la Grottaccia celebra Caravaggio: questa sera arte, teatro e storia in un evento dedicato al maestro della luce –
Questa sera, venerdì 17 luglio alle ore 21:30, la Grottaccia di Ladispoli ospiterà “Caravaggio – La luce nell’ombra”, una serata dedicata al grande maestro della pittura italiana, organizzata in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 18 luglio 1610, e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli.
La serata vedrà la partecipazione di Paolo D’Anna, che porterà in scena lo spettacolo teatrale “Caravaggio – Un genio ribelle”, e del maestro Guido Venanzoni, pittore caravaggesco, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della tecnica, della poetica e dell’eredità artistica di Caravaggio attraverso il racconto della propria esperienza.
Nel Criptoportico della Grottaccia sarà inoltre inaugurata la mostra della Bottega d’Arte di Guido Venanzoni.
«Con questo evento – dichiara l’Assessore alla Cultura Margherita Frappa – vogliamo unire arte, teatro e valorizzazione del nostro patrimonio archeologico, offrendo un’esperienza culturale capace di far dialogare il genio di Caravaggio con uno dei luoghi più suggestivi della nostra città.»