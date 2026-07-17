Cena-raduno al Campo Daniele Mataloni per festeggiare l’avvio della stagione. Il Ds Oliva: “Continuiamo con la coesione e determinazione di sempre”

Inizia la stagione della Dm84: rosa tutta confermata e cinque nuovi innesti –

È iniziata ufficialmente ieri con una “cena-raduno” al Campo Daniele Mataloni la stagione sportiva 2026/2027 della DM 84, che quest’anno militerà per la terza stagione consecutiva in Prima Categoria. Nuova la guida tecnica: a sedere in panchina, sarà Mister Antonio Virtuoso, mentre confermato in toto l’intero gruppo squadra al quale si sono aggiunti cinque nuovi innesti. Pronti a vestirsi di giallorosso, Antonio Murgante, Denis Cobzaru, Antonio Rinaldi, Alessandro Rosso e Giulio Luttazzi.

Soddisfatto il Direttore Sportivo Andrea Oliva, che insieme al Presidente Pierino Mataloni e alla dirigenza sin dal termine dello scorso campionato ha lavorato non solo per confermare la totalità della rosa ma anche per puntellare i vari reparti con una oculata e mirata campagna di rafforzamento.

Ecco la rosa completa. Portieri: Gianluca Giacinti, Giulio Luttazzi, Antonio Rinaldi. Difensori: Gianmarco Appolloni, Ali Ben Slama, Daniele Borgna, Enrico D’Amico, Manuel Di Giancamillo, Niccolò Giacinti, Daniele Maronato, Christopher Mercuri, Davide Raia, Alessandro Timpani, Gianmarco Troiani. Centrocampisti: Daniele Angelucci, Francesco Bray, Marcello Bucci, Paolo Gargano, Andrea Locci, Antonio Murgante. Attaccanti: Davide Bezziccheri, Denis Cobzaru, Mattia Ferigo, Luca Intragna, Angelo Mauti, Andrea Napolitano, Andrea Palone, Valentin Shala, Alessandro Timperi.

La Dm84 quest’anno festeggerà i venti anni di attività attraverso una serie di iniziative sul territorio, alcune fisse come la tradizionale cena sociale che si svolgerà domenica 26 luglio sullo stesso terreno che ospita questo weekend la Sagra del Melone delle Due Casette, alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti sarà presente per il 15esimo anno consecutivo con il chiosco della DM; poi nel mese di settembre spazio alla grande festa per il ventennale della squadra al campo “Daniele Mataloni”.