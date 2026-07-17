Emanuele De Simone e Massimo Ussia Spinaci vice campioni d’Italia Master: sfiorato anche il record italiano della 4×400 –

Si è conclusa nello storico impianto Paolo Rosi di Roma la due giorni dei Campionati Italiani Master di atletica leggera, disputata in condizioni climatiche particolarmente difficili, con temperature proibitive che hanno messo a dura prova tutti gli atleti.

Al termine delle gare, Emanuele De Simone e Massimo Ussia Spinaci hanno conquistato il prestigioso titolo di vice campioni d’Italia nella categoria Master, regalando un risultato di grande valore all’Atletica La Sbarra Roma.

A rendere ancora più straordinaria la prestazione è stato il fatto che la squadra abbia sfiorato il record italiano della staffetta 4×400 Master, mancandolo per appena pochi decimi di secondo, a conferma dell’elevatissimo livello tecnico espresso durante la manifestazione.

Un traguardo costruito con determinazione, sacrificio e soprattutto grazie a quello spirito di squadra che da sempre rappresenta uno dei punti di forza della società romana. La compattezza del gruppo, il sostegno reciproco e la voglia di lottare fino all’ultimo hanno permesso agli atleti di ottenere un piazzamento di assoluto prestigio in una manifestazione di altissimo livello.

Un sentito plauso va all’allenatrice Loredana Ricci, il cui lavoro quotidiano, la competenza e la passione sono stati determinanti nella preparazione degli atleti, e al presidente Andrea Di Somma, che continua a guidare con entusiasmo e dedizione l’Atletica La Sbarra Roma, creando le condizioni ideali per la crescita sportiva e umana dei propri tesserati.

Il titolo di vice campioni d’Italia rappresenta un motivo di orgoglio non solo per Emanuele De Simone e Massimo Ussia Spinaci, ma per tutta l’Atletica La Sbarra Roma, che conferma ancora una volta il proprio valore nel panorama dell’atletica leggera Master italiana. Un risultato che lascia anche la consapevolezza di essere ormai vicinissimi a un primato italiano che, alla luce di quanto visto a Roma, appare pienamente alla portata della squadra.