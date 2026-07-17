Cerveteri, Sergio Lupi. “Siamo partiti con il Borgo San Martino, ci sentiamo parte integrante di Cerveteri e le sue frazioni. Questa è la squadra di tutti” –

Da quando la famiglia Lupi ha iniziato l’avventura del calcio a Cerveteri, i risultati, non solo in campo, gli hanno dato ampiamente ragione. Dal Borgo San Martino, quasi 10 anni fa, al Cerveteri, la prima squadra della città. Senza, però, dimenticarsi di Borgo San Martino, la squadra che per anni ha raggiunto l’apice della sua attività calcistica, arrivando nel campionato di Promozione. “Sebbene oggi siamo il Città di Cerveteri, il legame con il nome Borgo San Martino è rimasto sempre. Il Città di Cerveteri, che abbiamo rivelato 3 anni e mezzo fa, ha una componente nel Borgo San Martino, a cui siamo rimasti legati. Molti dei nostri sostenitori sono di quella zona, il che conferma un legame indissolubile. Siamo partiti per divertirsi, anni fa. Oggi siamo una realtà forte, contiamo un apparato composto da oltre 300 tesserati, di altrettante famiglie e di una tifoseria importante che ci segue con passione e ammirazione -ha detto il patron Sergio Lupi”.