Disservizi telefonici tra Ladispoli e Cerveteri: utenti alle prese con rete assente e connessioni instabili

Da ieri mattina numerosi cittadini di Ladispoli e Cerveteri stanno segnalando importanti disservizi sulle reti di telefonia mobile e fissa. In molte zone gli utenti lamentano difficoltà nell’effettuare e ricevere chiamate, connessioni Internet assenti o particolarmente instabili e rallentamenti che stanno creando disagi sia ai privati che alle attività commerciali. Le segnalazioni, diffuse anche attraverso i social network e le piattaforme di monitoraggio dei guasti, sembrano interessare diversi operatori e sono proseguite anche nella giornata di oggi.

Al momento non sono state comunicate le cause del problema né i tempi previsti per il completo ripristino del servizio. Nel frattempo, molti cittadini continuano a segnalare difficoltà nelle comunicazioni, chiedendo un rapido intervento per risolvere il guasto.