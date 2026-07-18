Saranno sbiancate le superfici, rimosse alghe e calcare e sarà installato un impianto di ricircolo dell’acqua
Ladispoli, parte il restyling della Fontana Piacentini –
Secondo la nota stampa diffusa dal Comune di Ladispoli i lavori di riqualificazione della Fontana Piacentini avranno inizio in queste ore: la fontana è uno dei simboli più rappresentativi della città di Ladispoli.
Sarà temporaneamente svuotata per consentire l’avvio delle operazioni di restyling, affidate alla ditta aggiudicataria dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico, che si è impegnata anche nella valorizzazione di questo importante monumento cittadino.
L’intervento prevede un accurato sbiancamento delle superfici lapidee mediante sabbiatura o, dove necessario, con idropulitrici a pressione controllata e l’utilizzo di prodotti ecocompatibili, nel pieno rispetto dei materiali.
Saranno inoltre eliminati alghe, calcare e altri depositi grazie a specifici trattamenti a basso impatto ambientale, restituendo alla fontana il suo originario splendore.
Tra le opere previste rientra anche la realizzazione di un impianto di ricircolo dell’acqua, che consentirà di ridurre sensibilmente i consumi attraverso il recupero della risorsa idrica, garantendo una gestione più efficiente e sostenibile di un bene sempre più prezioso.
Il progetto comprende inoltre l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED lungo l’intera circonferenza della fontana, capace di valorizzarne l’aspetto anche nelle ore serali.
Saranno infine attivati nuovi getti d’acqua dall’alto, progettati in modo da non entrare in contatto con il capitello Piacentini, preservandone così l’integrità.
La Fontana Piacentini custodisce una storia particolare. Progettata come un grande capitello destinato alla stazione Termini di Roma, non fu mai collocata nella Capitale.
A portarla a Ladispoli, pezzo dopo pezzo con il proprio camion, fu il fruttivendolo Cerulli, consentendo alla città di acquisire quella che negli anni è diventata una delle sue immagini più iconiche.