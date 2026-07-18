Civitavecchia, macchina operatrice in fiamme all’alba: intervento dei Vigili del fuoco in via Busnengo

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 6:30, in via Busnengo a Civitavecchia, dove un incendio ha coinvolto una macchina operatrice.

Sul posto è intervenuta la squadra 17A della caserma Bonifazi che, a causa delle alte fiamme sviluppatesi, ha richiesto anche il supporto dell’autobotte AB17. I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento su più fronti per impedire che il rogo si propagasse alle altre macchine operatrici parcheggiate nelle vicinanze.

Per accelerare le operazioni di estinzione è stato necessario utilizzare schiuma estinguente. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori danni.

Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti del caso.