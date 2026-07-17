Fiumicino, il sindaco Baccini incontra gli scopritori della Super-Terra “Gliese 48 b” –

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini hanno ricevuto oggi in Comune Giuseppe Conzo, in rappresentanza del Gruppo Astrofili Palidoro, per esprimere personalmente le congratulazioni dell’Amministrazione comunale e consegnare un Attestato al Merito per l’importante traguardo scientifico raggiunto con la scoperta della Super-Terra “Gliese 48 b”.

Il risultato è frutto del lavoro dei ricercatori Giuseppe Conzo e Mara Moriconi, realizzato in collaborazione con Silvio Antonio Corrêa Jr. dell’Universidade Santa Cecília, in Brasile, testimonia il valore di una sinergia internazionale nata dalla passione per l’astronomia, dalla competenza scientifica e dall’impegno costante nella divulgazione.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha consegnato a Giuseppe Conzo, l’Attestato al Merito “per l’alto valore scientifico e divulgativo dell’attività di ricerca astronomica culminata nella scoperta della Super-Terra ‘Gliese 48 b’, che rappresenta un significativo contributo al progresso della conoscenza e conferisce prestigio al territorio del Comune di Fiumicino, grazie alla competenza, alla passione e alla dedizione dimostrate.”

” Il Gruppo Astrofili Palidoro rappresenta un esempio straordinario di come studio e perseveranza possano trasformarsi in un risultato che accresce il prestigio di Fiumicino nel mondo. – dichiara il sindaco Mario Baccini –Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Giuseppe Conzo, a Mara Moriconi e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante progetto, perché con il loro lavoro hanno ampliato i confini della conoscenza scientifica e reso la nostra città motivo di orgoglio ben oltre i confini nazionali.”