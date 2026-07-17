In azione la squadra di Bracciano e il nucleo boschivo di Cerveteri: con quattro mezzi le fiamme sono state rapidamente contenute, scongiurando il rischio che raggiungessero l’area della discarica

Incendio in zona Cupinoro, tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio –

Momenti di apprensione nel pomeriggio in zona Cupinoro, dove un incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per impedire che il fronte di fuoco si propagasse verso la vicina area della discarica.

Sul posto sono intervenute la squadra dei Vigili del Fuoco di Bracciano e il nucleo boschivo del distaccamento di Cerveteri, che hanno operato con quattro mezzi. Grazie alla rapidità dell’intervento e al lavoro coordinato delle squadre, le fiamme sono state contenute e domate in breve tempo, evitando conseguenze più gravi.

L’azione dei soccorritori ha impedito che l’incendio raggiungesse la discarica di Cupinoro, uno degli aspetti che destavano maggiore preoccupazione durante le operazioni di spegnimento.

Terminate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, la situazione è tornata sotto controllo. Al momento non risultano ulteriori criticità.