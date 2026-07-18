La Supernova Fiumicino continua a investire nella crescita della propria struttura dirigenziale e ufficializza l’ingresso di Daniele De Stradis, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo della formazione di DR1 nella stagione 2026-27.

Un incarico che, di fatto, il dirigente aveva già iniziato a svolgere nelle ultime settimane, lavorando sottotraccia sulle prime operazioni di mercato. Ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club rossonero, che aggiunge così un’altra figura di esperienza e competenza al proprio organigramma.

De Stradis è un nome conosciuto nel panorama cestistico laziale. Negli ultimi anni ha legato il proprio percorso alla Rim Sport Cerveteri, contribuendo alla crescita della società attraverso la conquista di coppe e campionati e accompagnandola fino a diventare una realtà consolidata del campionato di Serie C. Un percorso che ha convinto la Supernova ad affidargli la guida dell’area sportiva della DR1.

Supernova Fiumicino, Daniele De Stradis è il nuovo direttore sportivo della DR1

Soddisfatto il presidente Gianpaolo Porfidia, che ha spiegato le motivazioni della scelta: «Devo ammettere che il feeling era nato già nel recente passato, questo perché ci accomuna una grande passione per la pallacanestro e una voglia matta di voler fare le cose nel modo migliore. Come Supernova siamo convinti di aver scelto un professionista del settore che saprà certamente alzare ulteriormente il livello del nostro organigramma dirigenziale».

Entusiasta anche il neo direttore sportivo, che ha sottolineato come la decisione di accettare la proposta sia maturata rapidamente: «Dall’esterno si notava la professionalità e l’impegno nel fare le cose nel modo corretto da parte della Supernova, una volta entrato all’interno ho avuto la conferma delle capacità del club ed è esattamente così che le società dovrebbero lavorare. Tutto questo ha fatto sì che fosse facilissimo dire di sì al progetto rossonero, anche perché mi piacerebbe allungare la striscia di vittorie che ho aperto negli anni passati con Cerveteri. Sono ambizioso e questo si sposa alla perfezione con l’ambizione della Supernova. Stiamo costruendo una squadra competitiva che può dire la sua nel corso della stagione, in più abbiamo in panchina una garanzia come Giorgio Russo che è un valore aggiunto».

Con l’arrivo di De Stradis, la Supernova Fiumicino compie un ulteriore passo nel percorso di consolidamento della propria organizzazione, puntando su una figura che ha già dimostrato sul campo capacità di programmazione e costruzione di progetti vincenti. L’obiettivo è quello di allestire una squadra competitiva e recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di DR1.