Ex campo sportivo del Sasso, Paolacci attacca: «Dopo un anno nessun risultato»

A un anno dall’acquisizione dell’ex campo sportivo del Sasso da parte del Comune di Cerveteri, torna ad accendersi il confronto politico. Il consigliere comunale di opposizione Gianluca Paolacci boccia l’operazione, sostenendo che l’investimento di circa 40mila euro non abbia prodotto risultati concreti per la frazione.
«Finora il progetto è fallito, così come la spesa per acquisire il terreno», afferma Paolacci, secondo cui «dopo un anno dall’acquisto non si vede ancora la luce». Il consigliere parla di un intervento «completamente sbagliato sotto ogni punto di vista» e sostiene di interpretare il malcontento espresso da molti residenti del Sasso.
Nel mirino dell’esponente della minoranza finiscono anche le risorse impiegate per l’acquisto dell’area. «Quei 40mila euro potevano e dovevano essere destinati a interventi ben più urgenti», dichiara, indicando tra le priorità il potenziamento della videosorveglianza nella frazione e nelle aree limitrofe.
Le dichiarazioni riaprono il dibattito sul futuro dell’ex campo sportivo, mentre si attendono eventuali iniziative dell’amministrazione comunale per la valorizzazione dell’area.