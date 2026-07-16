CERVETERI – «Forza Italia non ha candidato nessuno». È netta la posizione di Laura Pastore, componente della segreteria provinciale del partito, che interviene nel dibattito in vista delle prossime elezioni amministrative per ribadire la linea degli azzurri e richiamare tutti al rispetto del percorso condiviso con gli alleati del centrodestra.

«Siamo rispettosi dei tavoli con i nostri alleati – afferma Pastore – e le fughe in avanti non servono di certo a creare il clima giusto per andare uniti come centrodestra».

L’esponente di Forza Italia rivolge poi un invito alla segreteria locale, sollecitandola a concentrarsi maggiormente sul rapporto con il territorio e con i cittadini. «La segreteria locale dovrebbe pensare a fare più iniziative per raccogliere consensi e confrontarsi con i cittadini, piuttosto che fare dichiarazioni inutili», sottolinea, ricordando come «non è la prima volta che a Cerveteri si crea il caos».

Cerveteri, Pastore: “Forza Italia non ha candidato nessuno. Basta fughe in avanti, serve un progetto per la città”

Secondo Pastore, il confronto politico dovrebbe partire prima di tutto dai contenuti. «Tutti sono pronti a fare i sindaci, con o senza i partiti, ma nessuno parte da un punto essenziale: un progetto di città che guardi ai servizi, al sociale, ai giovani, agli anziani, all’agricoltura, al commercio e a tutto quello che Cerveteri aspetta da anni. Su questi temi bisognerebbe aprire il vero confronto».

Per l’esponente azzurra è necessario «un vero rinnovamento e non una passerella di candidati lanciati da questo o da quello», auspicando un equilibrio tra esperienza e rinnovamento e aprendo anche al contributo delle realtà civiche che condivideranno il progetto del centrodestra.

«Tra gli uomini e le donne di Cerveteri – conclude – ci sono persone preparate e con tanta voglia di fare che non necessitano di lezioni da nessuno. Sono sicura che la segreteria regionale, con il senatore Claudio Fazzone, e la segreteria provinciale, con l’onorevole Alessandro Battilocchio, sapranno trovare insieme ai nostri alleati la soluzione migliore per costruire una proposta unitaria e credibile per la città».