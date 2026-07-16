Cerveteri, Pastore: “Forza Italia non ha candidato nessuno. Basta fughe in avanti, serve un progetto per la città”

CERVETERI – «Forza Italia non ha candidato nessuno». È netta la posizione di Laura Pastore, componente della segreteria provinciale del partito, che interviene nel dibattito in vista delle prossime elezioni amministrative per ribadire la linea degli azzurri e richiamare tutti al rispetto del percorso condiviso con gli alleati del centrodestra.
«Siamo rispettosi dei tavoli con i nostri alleati – afferma Pastore – e le fughe in avanti non servono di certo a creare il clima giusto per andare uniti come centrodestra».
L’esponente di Forza Italia rivolge poi un invito alla segreteria locale, sollecitandola a concentrarsi maggiormente sul rapporto con il territorio e con i cittadini. «La segreteria locale dovrebbe pensare a fare più iniziative per raccogliere consensi e confrontarsi con i cittadini, piuttosto che fare dichiarazioni inutili», sottolinea, ricordando come «non è la prima volta che a Cerveteri si crea il caos».
Secondo Pastore, il confronto politico dovrebbe partire prima di tutto dai contenuti. «Tutti sono pronti a fare i sindaci, con o senza i partiti, ma nessuno parte da un punto essenziale: un progetto di città che guardi ai servizi, al sociale, ai giovani, agli anziani, all’agricoltura, al commercio e a tutto quello che Cerveteri aspetta da anni. Su questi temi bisognerebbe aprire il vero confronto».
Per l’esponente azzurra è necessario «un vero rinnovamento e non una passerella di candidati lanciati da questo o da quello», auspicando un equilibrio tra esperienza e rinnovamento e aprendo anche al contributo delle realtà civiche che condivideranno il progetto del centrodestra.
«Tra gli uomini e le donne di Cerveteri – conclude – ci sono persone preparate e con tanta voglia di fare che non necessitano di lezioni da nessuno. Sono sicura che la segreteria regionale, con il senatore Claudio Fazzone, e la segreteria provinciale, con l’onorevole Alessandro Battilocchio, sapranno trovare insieme ai nostri alleati la soluzione migliore per costruire una proposta unitaria e credibile per la città».