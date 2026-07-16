Entra nel vivo il cartellone estivo del Comune di Santa Marinella

Dopo il grande successo di pubblico dei primi appuntamenti, si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della musica di alta qualità.

A sottolineare il valore culturale della rassegna è la consigliera Giovanna Caratelli: “Siamo davvero orgogliosi di vedere come Caccia e Riserva stia diventando un punto di riferimento culturale così partecipato. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Gino Vinaccia, che in questi anni ha saputo valorizzare questo spazio, trasformandolo nel vero salotto culturale di Santa Marinella. Offrire alla cittadinanza e ai turisti serate di alta qualità musicale è il modo migliore per valorizzare il nostro territorio e regalare momenti di autentica bellezza e condivisione”.

Il programma del weekend:

Sabato 18 luglio – Watermelon Jazz Band: Protagonista della serata sarà la formazione nata nel 2021, nota per la sua freschezza sonora. Il sestetto proporrà un repertorio originale che fonde il jazz-funk americano degli anni ‘80 con una rivisitazione in chiave funky dei classici standard jazz, promettendo di coinvolgere il pubblico con energia e vitalità.

Protagonista della serata sarà la formazione nata nel 2021, nota per la sua freschezza sonora. Il sestetto proporrà un repertorio originale che fonde il jazz-funk americano degli anni ‘80 con una rivisitazione in chiave funky dei classici standard jazz, promettendo di coinvolgere il pubblico con energia e vitalità. Domenica 19 luglio – Daniele Corvasce Gipsy Quartet: Il weekend prosegue con le sonorità retrò della musica manouche. Guidato dal chitarrista solista Daniele Corvasce, il quartetto romano – eccellenza del genere in Italia – presenterà i brani del celebre album “Gypsy Impressions”. Gli spettatori saranno trasportati nelle atmosfere parigine degli anni ’30, tra ritmo incalzante e un’esecuzione tecnica impeccabile.

Il Comune di Santa Marinella invita cittadini e turisti a non perdere questi appuntamenti e a seguire i canali istituzionali per rimanere aggiornati sull’intero programma estivo.