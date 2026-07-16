Pendolari FL5, fissato l’incontro con la Regione: “Porteremo tutte le criticità sul tavolo”

I Presidenti del Comitato Pendolari, Sandra Felici, Susi Di Giandomenico e Giacomo Maria De Vito, hanno comunicato che è stata finalmente fissata la data dell’incontro con la Regione, previsto per la prossima settimana.

L’appuntamento rappresenta un momento importante per dare voce alle numerose difficoltà che i pendolari stanno affrontando quotidianamente. Negli ultimi giorni, infatti, ai disagi già esistenti si sono aggiunti ulteriori problemi causati da guasti e malfunzionamenti del servizio, aggravando una situazione che da tempo mette a dura prova migliaia di viaggiatori.

Il Comitato Pendolari intende portare all’attenzione della Regione un quadro completo delle criticità riscontrate, illustrando tutti gli inconvenienti segnalati dagli utenti e chiedendo interventi concreti e tempestivi.

«Riporteremo tutte le problematiche e gli inconvenienti nelle sedi opportune – dichiarano i Presidenti – e chiederemo con determinazione soluzioni efficaci per porre rimedio a una situazione che sta diventando sempre più grave e insostenibile.»

L’auspicio del Comitato è che dall’incontro possano emergere risposte concrete e un impegno chiaro da parte delle istituzioni, affinché vengano adottati provvedimenti in grado di migliorare il servizio e garantire ai pendolari condizioni di viaggio più sicure, affidabili e dignitose.