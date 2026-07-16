Incidente sulla A12: tre chilometri di coda tra Torrimpietra e Cerveteri-Ladispoli

Disagi alla circolazione nella tarda mattinata di oggi, 16 luglio 2026, lungo l’autostrada A12 nel tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri-Ladispoli, in direzione della SS1 Aurelia.
Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, diffuso alle 12:18, un incidente ha provocato la formazione di una coda di circa tre chilometri, con inevitabili rallentamenti per gli automobilisti in transito.
Il tempo di percorrenza del tratto interessato è salito a 23 minuti, con un ritardo di circa 14 minuti rispetto ai tempi medi di viaggio.
Si raccomanda agli utenti della strada di procedere con la massima prudenza, rispettare la segnaletica presente e mantenere le distanze di sicurezza, in attesa del completo ripristino della normale viabilità.