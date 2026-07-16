I Terzi, incontro pubblico con il Sindaco Elena Gubetti: appuntamento giovedì 23 luglio

Nuovo appuntamento con il confronto diretto sul territorio. L’associazione cittadina Terrattiva ha organizzato un incontro pubblico che vedrà la partecipazione del Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti.

L’occasione sarà utile per discutere insieme delle problematiche, delle esigenze e delle prospettive riguardanti la frazione de I Terzi. Un momento di dialogo aperto tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza per fare il punto sulle questioni locali.

Dettagli dell’appuntamento:

Quando: Giovedì 23 luglio 2026

Giovedì 23 luglio 2026 Orario: Ore 18:00

Ore 18:00 Dove: Piazza Giovanni Falcone, I Terzi – Cerveteri

Tutti i residenti e gli interessati sono invitati a partecipare.