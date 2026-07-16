Terminillo in Rosa Walk for the Cure: passeggiata, trekking e prevenzione a sostegno di Komen Italia



Torna con grande entusiasmo e rinnovato impegno la seconda edizione di Terminillo in Rosa, l’appuntamento dedicato alla prevenzione, allo sport e alla solidarietà incorniciato dalla splendida natura del Terminillo.

L’evento, promosso a sostegno di Komen Italia, si terrà il prossimo 25 luglio 2026 a partire dalle ore 10:00, con ritrovo fissato per le ore 9:30 presso Largo Lanfaroni.

Un impegno condiviso per la salute e la prevenzione.

L’iniziativa vede il patrocinio e la preziosa sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Rieti, che rinnova il proprio sostegno attivo a favore delle campagne di sensibilizzazione e tutela della salute femminile.

Quest’anno, la manifestazione si arricchisce di momenti significativi dedicati alla diagnosi precoce: in piazza Plan de Valli, durante l’intera durata dell’evento, saranno effettuati screening gratuiti per la prevenzione del tumore del seno grazie alla presenza dei camper della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, in collaborazione con la ASL Rieti.

Il programma della giornata (25 luglio 2026)

•Ore 9:30: Ritrovo dei partecipanti a Largo Lanfaroni per la consegna del kit ristoro a cura del Centro Commerciale Perseo

•Ore 10:00: Partenza della Walk for the Cure “Terminillo in Rosa”, con scelta tra il percorso adatto a tutti o il percorso suggerito da Terminillo Trekking 360°.

In contemporanea (Piazza Plan de Valli): Screening e prevenzione senologica con i camper di Komen Italia in collaborazione con la ASL Rieti.

Attività collaterali: Angolo truccabimbi e laboratorio creativo a cura di “Un amico per te” presso il piazzale antistante la Chiesa.

Donazione minima: 10 euro, con ricezione della maglia personalizzata Walk for the Cure – Terminillo in Rosa.

“Il successo di Terminillo in Rosa è il frutto di una straordinaria rete di collaborazione territoriale e associativa. L’evento è reso possibile grazie al contributo fondamentale e coordinato di ASL Rieti, Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI Rieti), Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti, Alcli Giorgio e Silvia, Orizzonti e Benessere, Un amico per te, Terminillo Trekking 360°, Gruppo teatrale “Effetti Collaterali”, Centro Commerciale Perseo e Amiche in Rosa. Camminare insieme lungo i sentieri del Terminillo non significa soltanto promuovere uno stile di vita sano e attivo all’aria aperta, ma rappresenta un gesto concreto di vicinanza e supporto alla ricerca e alla lotta contro i tumori del seno, uniti sotto il segno della prevenzione e della solidarietà.” Dichiara l’Assessora Giovanna Palomba.