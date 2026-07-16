Academy Ladispoli nella storia: il gruppo 2013 conquista ufficialmente la categoria Élite

Arriva la notizia che l’ambiente rossoblù attendeva con trepidazione: l’Academy Ladispoli vola ufficialmente nell’Élite con il gruppo 2013 (Under 14), un traguardo di altissimo spessore conquistato grazie all’ottimo piazzamento maturato nella passata stagione nel campionato regionale.

A sottolineare il valore straordinario dell’impresa è la stessa società attraverso i propri canali ufficiali, evidenziando un dettaglio che rende il successo ancora più speciale: la squadra che ha tagliato questo prestigioso traguardo è composta interamente da ragazzi cresciuti nella Scuola Calcio interna.

Un percorso di crescita costante, frutto della programmazione e della bontà del lavoro svolto dal settore giovanile rossoblù. Con questa promozione, l’Academy Ladispoli si conferma un punto di riferimento assoluto per il territorio, diventando l’unica realtà dell’intero litorale romano nord a poter vantare una categoria Under 14 Élite.

Porte aperte ai nuovi talenti: al via i raduni

Conquistata la categoria regina, la società guarda già al futuro. L’obiettivo è completare e rinforzare il gruppo in vista di una stagione da protagonista in un torneo di primissima fascia. A tal proposito, il club ha indetto una serie di appuntamenti dedicati a tutti i ragazzi nati nel 2013 che desiderano mettersi in gioco e vivere un’esperienza sportiva di alto livello.

I raduni si terranno presso il centro sportivo nei seguenti giorni, sempre con inizio alle ore 17:30:

Mercoledì 15 luglio

Mercoledì 22 luglio

Mercoledì 29 luglio

“Siamo Élite… ora giochiamocela”: con questo spirito carico di entusiasmo, l’Academy Ladispoli è pronta a tuffarsi in una nuova e affascinante avventura calcistica.