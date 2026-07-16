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Viabilità: al via i lavori di riqualificazione e sicurezza sulle strade provinciali del territorio

16 Luglio 2026





Partono i cantieri per il miglioramento e la messa in sicurezza della rete viaria locale. Sono stati infatti avviati gli attesi lavori di manutenzione che interesseranno diverse arterie strategiche, con l’obiettivo di restituire alla comunità strade moderne e tutelare l’incolumità degli automobilisti.

Gli interventi riguarderanno, nello specifico, le seguenti strade provinciali:

  • SP Santa Severa – Tolfa 3/a
  • SP Tolfa paese 3/b
  • SP Braccianese Claudia 3/a
  • SP Allumiere Stazione

I dettagli dell’intervento

Il piano dei lavori non si limiterà al semplice rifacimento del manto di asfalto, ma prevede una serie di opere strutturali e mirate:

Viabilità: al via i lavori di riqualificazione e sicurezza sulle strade provinciali del territorio
  • Ripavimentazione stradale a tratti: si interverrà per ripristinare le condizioni ottimali di aderenza e fluidità nei segmenti di carreggiata maggiormente danneggiati o usurati dal tempo.
  • Opere idrauliche: verranno eseguiti lavori fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così allagamenti e il deterioramento precoce dell’asfalto.
  • Sostituzione dei guard rail: le vecchie barriere di protezione verranno rimosse e sostituite per adeguare i margini stradali ai più recenti e severi standard di sicurezza.

Un pacchetto di interventi importante, pensato per risolvere le criticità emerse nel tempo e garantire a cittadini e pendolari una viabilità sensibilmente più sicura ed efficiente.