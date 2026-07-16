Viabilità: al via i lavori di riqualificazione e sicurezza sulle strade provinciali del territorio

Partono i cantieri per il miglioramento e la messa in sicurezza della rete viaria locale. Sono stati infatti avviati gli attesi lavori di manutenzione che interesseranno diverse arterie strategiche, con l’obiettivo di restituire alla comunità strade moderne e tutelare l’incolumità degli automobilisti.

Gli interventi riguarderanno, nello specifico, le seguenti strade provinciali:

SP Santa Severa – Tolfa 3/a

SP Tolfa paese 3/b

SP Braccianese Claudia 3/a

SP Allumiere Stazione

I dettagli dell’intervento

Il piano dei lavori non si limiterà al semplice rifacimento del manto di asfalto, ma prevede una serie di opere strutturali e mirate:

Ripavimentazione stradale a tratti: si interverrà per ripristinare le condizioni ottimali di aderenza e fluidità nei segmenti di carreggiata maggiormente danneggiati o usurati dal tempo.

si interverrà per ripristinare le condizioni ottimali di aderenza e fluidità nei segmenti di carreggiata maggiormente danneggiati o usurati dal tempo. Opere idrauliche: verranno eseguiti lavori fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così allagamenti e il deterioramento precoce dell’asfalto.

verranno eseguiti lavori fondamentali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così allagamenti e il deterioramento precoce dell’asfalto. Sostituzione dei guard rail: le vecchie barriere di protezione verranno rimosse e sostituite per adeguare i margini stradali ai più recenti e severi standard di sicurezza.

Un pacchetto di interventi importante, pensato per risolvere le criticità emerse nel tempo e garantire a cittadini e pendolari una viabilità sensibilmente più sicura ed efficiente.