Ranieri al Cerveteri: “Saremo come i nostri tifosi, determinati e motivati al massimo. Obiettivi? Creare entusiasmo e portare più gente allo stadio”

Mentre si gode gli ultimi giorni di vacanza, mister Ranieri è già pronto a dare il via alla preparazione del Cerveteri, fissata per il 10 agosto.”Abbiamo costruito una squadra giovane, ci sono innesti importanti e ragazzi di valore. Il fatto che siano rimasti molti elementi della passata stagione rappresenta un segnale fondamentale” — esordisce il tecnico.

A oggi, l’entusiasmo è palpabile: “Sul campo proveremo a mettere la stessa cattiveria e la stessa passione che contraddistinguono i nostri tifosi”.

Per Ranieri, sedere su questa panchina non è un incarico come gli altri: “Allenare qui è motivo di orgoglio. Sono colori che mi hanno dato tanto, che mi hanno permesso di crescere e di approdare in club importanti. Mi sento in debito con questa tifoseria. Sono rimasto il Ranieri di trentacinque anni fa: per strada la gente mi riconosce e mi saluta con l’affetto degli anni della Serie C2”.

Riguardo al futuro e alle ambizioni stagionali, il tecnico mantiene i piedi per terra, puntando dritto al cuore della piazza: “Voglio fare bene, la squadra è giovane come piace a me. Per il resto non ci siamo fissati obiettivi rigidi, ma spero vivamente che il pubblico si diverta venendoci a vedere”, conclude.