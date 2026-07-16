Ridisegnare percorsi e orari del TPL: presentata alla Regione la proposta condivisa di comitati e partiti

Riceviamo e pubblichiamo

Alla già complicata situazione sui trasporti locali apprendiamo, inoltre, che il servizio di Astral partirà dal 30 settembre.

Da Cerenova a Cerveteri, decine di utenti sono rimasti senza bus. Cresce l’allarme in vista del passaggio del TPL alla Regione Lazio.

TPL Cerveteri e Ladispoli: il 19 maggio presentata alla Regione la proposta per ridisegnare percorsi e orari

Un progetto nato da un percorso condiviso tra comitati di zona, associazioni, consiglieri comunali e coordinatori dei partiti locali per un servizio più vicino ai bisogni reali del territorio.

Città Futura AZ, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Sinistra Italiana Cerveteri intervengono sul tema del Trasporto Pubblico Locale e sulle criticità che continuano a interessare il servizio sul territorio.

Le recenti cancellazioni di corse, con particolare riferimento alla tratta tra Cerenova e Cerveteri, hanno lasciato numerosi utenti senza collegamenti, aumentando la preoccupazione tra pendolari, studenti, lavoratori e famiglie, soprattutto in vista del passaggio della gestione del TPL alla Regione Lazio.

Proprio per affrontare queste problematiche, lo scorso 19 maggio è stata presentata alla Regione Lazio una nuova proposta di revisione del servizio di trasporto pubblico nei territori di Cerveteri e Ladispoli.

Il progetto nasce da un percorso condiviso che ha coinvolto il Comitato di zona di Valcanneto, le associazioni dei cittadini, i consiglieri comunali e i coordinatori dei partiti locali dei due Comuni, con l’obiettivo di rivedere percorsi e orari per rendere il servizio più funzionale, puntuale e maggiormente aderente alle esigenze quotidiane di studenti, lavoratori, famiglie e cittadini.

Un ruolo di coordinamento particolarmente significativo è stato svolto dal Comitato di zona di Valcanneto, che ha promosso e coordinato il confronto tra le diverse realtà coinvolte, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio e favorendo la costruzione di una proposta condivisa.

Il percorso è partito dal lavoro sviluppato da Alan Donati, delegato TPL, che ha curato la redazione tecnica e di dettaglio della proposta, successivamente trasmessa alla Regione Lazio, ad Astral e a BIS per la valutazione e l’eventuale approvazione.

L’obiettivo è arrivare a un sistema di trasporto pubblico più efficiente, organizzato e realmente rispondente alle necessità del comprensorio, trasformando le criticità emerse negli ultimi mesi in soluzioni concrete e sostenibili.

I promotori confidano ora in un iter rapido e in un esito favorevole della proposta, ritenuta un passaggio importante per migliorare la mobilità dell’intera comunità di Cerveteri e Ladispoli.

(Proposta nuovi orari allegata)

Città Futura – Anno Zero, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Sinistra Italiana – Cerveteri