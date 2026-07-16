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Cerveteri, Marietta Tidei presenta il rapporto sui primi tre anni di mandato in Regione

16 Luglio 2026





Cerveteri, Marietta Tidei presenta il rapporto sui primi tre anni di mandato in Regione

Marietta Tidei presenta a Cerveteri il rapporto sui primi tre anni del suo mandato in Consiglio regionale del Lazio. L’appuntamento è per lunedì 20 luglio, alle ore 18:00, al Ristorante-pizzeria Jolly, di via Santa Maria 24.

Cerveteri, Marietta Tidei presenta il rapporto sui primi tre anni di mandato in Regione

La Consigliera regionale e capogruppo di Italia Viva-Il Centro ripercorrerà l’attività svolta alla Pisana, illustrando i risultati raggiunti e le iniziative portate avanti in questi primi tre anni. Tidei è stata proclamata Consigliera regionale il 2 marzo 2023 al Consiglio regionale del Lazio.

All’incontro parteciperanno Francesco De Santis, coordinatore di Italia Viva per la provincia di Roma. Maurizio Falconi, coordinatore del partito a Cerveteri. Sabino Russoniello, coordinatore di Italia Viva Ladispoli. Federico Salamone, consigliere comunale di Cerveteri e capogruppo di Città Futura-Anno Zero e Federica Battafarano, segretaria di Città Futura-Anno Zero Cerveteri.

L’iniziativa di Cerveteri fa seguito agli incontri organizzati nelle ultime settimane in altri centri del territorio e del Lazio, tra cui Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Viterbo, per presentare il bilancio dei primi tre anni di attività regionale.