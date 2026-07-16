Cerveteri, Marietta Tidei presenta il rapporto sui primi tre anni di mandato in Regione

Marietta Tidei presenta a Cerveteri il rapporto sui primi tre anni del suo mandato in Consiglio regionale del Lazio. L’appuntamento è per lunedì 20 luglio, alle ore 18:00, al Ristorante-pizzeria Jolly, di via Santa Maria 24.

La Consigliera regionale e capogruppo di Italia Viva-Il Centro ripercorrerà l’attività svolta alla Pisana, illustrando i risultati raggiunti e le iniziative portate avanti in questi primi tre anni. Tidei è stata proclamata Consigliera regionale il 2 marzo 2023 al Consiglio regionale del Lazio.

All’incontro parteciperanno Francesco De Santis, coordinatore di Italia Viva per la provincia di Roma. Maurizio Falconi, coordinatore del partito a Cerveteri. Sabino Russoniello, coordinatore di Italia Viva Ladispoli. Federico Salamone, consigliere comunale di Cerveteri e capogruppo di Città Futura-Anno Zero e Federica Battafarano, segretaria di Città Futura-Anno Zero Cerveteri.

L’iniziativa di Cerveteri fa seguito agli incontri organizzati nelle ultime settimane in altri centri del territorio e del Lazio, tra cui Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Viterbo, per presentare il bilancio dei primi tre anni di attività regionale.