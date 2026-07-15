Cerveteri, incidente sulla Fontana Morella: scontro tra uno scooter e un’auto, interviene anche l’eliambulanza

Incidente stradale nel pomeriggio sulla Fontana Morella altezza via tenuta di Zambra, a Cerveteri, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrati uno scooter e un’autovettura.

L’impatto ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Cerveteri, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’eliambulanza per velocizzare le operazioni di soccorso.

Nell’incidente si sono registrati dei feriti che sono stati presi in carico dal personale sanitario. Secondo le prime informazioni, fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, via Fontana Morella è momentaneamente chiusa al traffico tra la Chiesa Santissima Trinità e Via Italo Chirieletti.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.