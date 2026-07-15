Il Sindaco Elena Gubetti in visita alla struttura insieme al Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, Primo Maresciallo Cristian Vitale

Partenza con numeri importanti per “Liberamente”, la spiaggia pubblica e inclusiva del Comune di Cerveteri, allestita sul litorale di Campo di Mare e pensata per garantire un accesso al mare sicuro e senza barriere alle persone con disabilità fisiche e motorie.

A poco più di due settimane dall’apertura della stagione balneare 2026, la struttura ha già registrato quasi 600 accessi, confermandosi un punto di riferimento non solo per i cittadini di Cerveteri, ma anche per numerosi utenti provenienti dai comuni limitrofi.

Questa mattina il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha visitato la spiaggia insieme al personale della Cooperativa Solidarietà, accogliendo il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, Primo Maresciallo Cristian Vitale. L’incontro è stato l’occasione per un saluto istituzionale al personale impegnato nella gestione della struttura e per una visita agli spazi realizzati dal Comune di Cerveteri in collaborazione con Multiservizi Caerite.

Cerveteri, quasi 600 accessi in due settimane per la spiaggia inclusiva “Liberamente”

«Accolgo sempre con grande piacere la presenza del Primo Maresciallo Vitale nelle iniziative che riguardano il nostro litorale – ha dichiarato il sindaco Elena Gubetti –. Il lavoro svolto dall’Ufficio Locale Marittimo è fondamentale per garantire la sicurezza di residenti, bagnanti e turisti che scelgono il mare di Cerveteri durante la stagione estiva».

Nel corso della visita, il sindaco ha inoltre potuto conoscere il calendario delle attività estive organizzate dalla Cooperativa Solidarietà all’interno della spiaggia. Anche quest’anno il programma prevede momenti ricreativi, iniziative culturali, attività dedicate al benessere e occasioni di socializzazione, riproponendo un’offerta che nella scorsa estate aveva riscosso un’ampia partecipazione.

«Il dato dei quasi 600 accessi registrati in appena due settimane – ha aggiunto Gubetti – rappresenta un risultato che ci rende orgogliosi. In media circa 60 persone al giorno hanno scelto di trascorrere una giornata a Liberamente, molte delle quali provenienti anche dai comuni vicini. È la conferma che questa struttura, sulla quale l’Amministrazione continua a investire con convinzione, rappresenta un servizio prezioso e un modello di inclusione, capace di offrire un mare davvero accessibile e accogliente per tutti».

La spiaggia Liberamente è aperta tutti i giorni, sette giorni su sette, dalle 9 alle 19. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351 3580419.