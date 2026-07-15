ALLUMIERE – Una giornata decisamente inaspettata, vibrante e carica di entusiasmo quella che ha vissuto domenica Allumiere. Il borgo ha fatto da cornice al primo raduno automobilistico a tema Fiat Panda 141, un evento straordinario che ha saputo catturare l’attenzione di residenti e visitatori, trasformando le strade in un tributo a cielo aperto a una delle auto più iconiche e amate della storia motoristica italiana.

​L’iniziativa, nata dalla passione e dall’impegno di Francesco Urbano e della sua Urbano Garage – ormai considerati veri e propri amici della comunità locale –, ha richiamato appassionati da ogni angolo della penisola. Si sono registrate delegazioni ufficiali provenienti da Sondrio, Treviso, Pisa, L’Aquila e Roma, ma l’affluenza ha di fatto coperto l’intero territorio nazionale, unendo l’Italia sotto il segno del mitico “Pandino”.

Allumiere si colora di nostalgia: il primo raduno di Fiat Panda 141 è un successo straordinario

​Un itinerario mozzafiato tra i borghi

​Il tour su quattro ruote ha previsto un itinerario panoramico studiato nei minimi dettagli, capace di valorizzare al meglio le bellezze paesaggistiche e storiche del territorio. Le Panda hanno sfilato in carovana toccando tappe suggestive:

​Partenza dal cuore di Allumiere

​Passaggio per la frazione de La Bianca e la località di Cibona

​Transito per Tolfa e lungo la via Braccianese Claudia

​Tappa a Le Grazie di Allumiere e lo splendido borgo della Farnesiana

​Ritorno trionfale e parata finale in Piazza della Repubblica

Tra gastronomia, “Pandariffa” e grandi emozioni

​La manifestazione non è stata una semplice sfilata di motori, ma un autentico momento di aggregazione, amicizia e sana follia. La giornata si è aperta con un gradito aperitivo offerto da Urbano Garage presso il bar Cono&Caffè, per poi proseguire all’insegna della tradizione culinaria locale con un pranzo abbondante vissuto in allegria alla Sagra degli Antichi Sapori.

​Il pomeriggio ha visto la piazza centrale accendersi con l’esposizione statica delle vetture, giochi a tema e l’attesissima “Pandariffa”, che ha messo in palio tantissimi premi dedicati al mondo Panda. C’è stato spazio anche per un profondo momento di raccoglimento e celebrazione, culminato con la premiazione delle Panda dalle caratteristiche più particolari e bizzarre premiate direttamente dal Sindaco Luigi Landi.

​Un momento di grande impatto emotivo è stato il riconoscimento speciale consegnato all’Assessora alla Cultura e ai Beni ArcheoStoricoCulturali Francesca Scarin, visibilmente commossa per l’affetto ricevuto e per la riuscita della manifestazione.

​Il commento: “Un connubio perfetto tra amicizia e motori”

​”Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e a Francesco Urbano, che ci ha regalato questa giornata unica,” ha commentato l’assessora Francesca Scarin a margine dell’evento. “È stato splendido vedere come l’amicizia e i motori siano diventati il tema principale della giornata. Viva la Panda!”

​Il successo di questa prima edizione non è che il punto di partenza. L’energia e la sinergia nate tra gli organizzatori e il comune indicano l’avvio di una grande collaborazione destinata a dare vita a una serie di eventi unici. Per tutti i “pandisti” e gli appassionati, la macchina organizzativa è già al lavoro: il prossimo appuntamento è ufficialmente fissato per il mese di ottobre.