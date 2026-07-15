Allumiere si colora di nostalgia: il primo raduno di Fiat Panda 141 è un successo straordinario

ALLUMIERE – Una giornata decisamente inaspettata, vibrante e carica di entusiasmo quella che ha vissuto domenica Allumiere. Il borgo ha fatto da cornice al primo raduno automobilistico a tema Fiat Panda 141, un evento straordinario che ha saputo catturare l’attenzione di residenti e visitatori, trasformando le strade in un tributo a cielo aperto a una delle auto più iconiche e amate della storia motoristica italiana.
L’iniziativa, nata dalla passione e dall’impegno di Francesco Urbano e della sua Urbano Garage – ormai considerati veri e propri amici della comunità locale –, ha richiamato appassionati da ogni angolo della penisola. Si sono registrate delegazioni ufficiali provenienti da Sondrio, Treviso, Pisa, L’Aquila e Roma, ma l’affluenza ha di fatto coperto l’intero territorio nazionale, unendo l’Italia sotto il segno del mitico “Pandino”.
Un itinerario mozzafiato tra i borghi
Il tour su quattro ruote ha previsto un itinerario panoramico studiato nei minimi dettagli, capace di valorizzare al meglio le bellezze paesaggistiche e storiche del territorio. Le Panda hanno sfilato in carovana toccando tappe suggestive:
Partenza dal cuore di Allumiere
Passaggio per la frazione de La Bianca e la località di Cibona
Transito per Tolfa e lungo la via Braccianese Claudia
Tappa a Le Grazie di Allumiere e lo splendido borgo della Farnesiana
Ritorno trionfale e parata finale in Piazza della Repubblica
Tra gastronomia, “Pandariffa” e grandi emozioni
La manifestazione non è stata una semplice sfilata di motori, ma un autentico momento di aggregazione, amicizia e sana follia. La giornata si è aperta con un gradito aperitivo offerto da Urbano Garage presso il bar Cono&Caffè, per poi proseguire all’insegna della tradizione culinaria locale con un pranzo abbondante vissuto in allegria alla Sagra degli Antichi Sapori.
Il pomeriggio ha visto la piazza centrale accendersi con l’esposizione statica delle vetture, giochi a tema e l’attesissima “Pandariffa”, che ha messo in palio tantissimi premi dedicati al mondo Panda. C’è stato spazio anche per un profondo momento di raccoglimento e celebrazione, culminato con la premiazione delle Panda dalle caratteristiche più particolari e bizzarre premiate direttamente dal Sindaco Luigi Landi.
Un momento di grande impatto emotivo è stato il riconoscimento speciale consegnato all’Assessora alla Cultura e ai Beni ArcheoStoricoCulturali Francesca Scarin, visibilmente commossa per l’affetto ricevuto e per la riuscita della manifestazione.
Il commento: “Un connubio perfetto tra amicizia e motori”
”Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e a Francesco Urbano, che ci ha regalato questa giornata unica,” ha commentato l’assessora Francesca Scarin a margine dell’evento. “È stato splendido vedere come l’amicizia e i motori siano diventati il tema principale della giornata. Viva la Panda!”
Il successo di questa prima edizione non è che il punto di partenza. L’energia e la sinergia nate tra gli organizzatori e il comune indicano l’avvio di una grande collaborazione destinata a dare vita a una serie di eventi unici. Per tutti i “pandisti” e gli appassionati, la macchina organizzativa è già al lavoro: il prossimo appuntamento è ufficialmente fissato per il mese di ottobre.