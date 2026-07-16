Ladispoli, weekend di grande cultura alla Grottaccia: tra archeologia, l’arte di Caravaggio e musica sotto le stelle

LADISPOLI – Entra nel vivo l’estate culturale di Ladispoli. L’arena archeologica della Grottaccia si prepara a ospitare un ricchissimo fine settimana di appuntamenti inseriti nella rassegna “Talenti in Scena”. Tre serate ad ingresso gratuito che spazieranno dai misteri dell’archeologia al teatro d’arte, fino alle grandi emozioni della musica dal vivo.

Ecco il programma completo del weekend.

Venerdì sera: I segreti dei vasi capovolti con Orlando Cerasuolo

Il fine settimana si apre questa sera con un viaggio affascinante e insolito nel mondo antico. L’archeologo Orlando Cerasuolo presenterà la conferenza dal titolo “Un mondo a testa in giù”.

Al centro dell’incontro ci sarà una serie di evidenze archeologiche davvero singolari: vasi rinvenuti capovolti e ceramiche con decorazioni invertite provenienti dalla Grecia e dall’Etruria. Cerasuolo guiderà il pubblico alla scoperta delle possibili implicazioni di questa particolare pratica nell’ambito dei rituali antichi, cercando di fare luce sui significati culturali e simbolici che si celano dietro l’inversione dei vasi.

Sabato sera: Il genio e la ribellione di Caravaggio

Domani sera i riflettori si accenderanno su una delle figure più tormentate e affascinanti della storia dell’arte italiana. Sarà infatti messo in scena lo spettacolo “Caravaggio, un genio ribelle”, firmato da Paolo D’Anna.

Attraverso un racconto intenso e la proiezione di alcune tra le opere più significative di Michelangelo Merisi, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio suggestivo tra la luce e le ombre che hanno caratterizzato la vita, l’arte e la tragica morte del pittore lombardo.

La mostra nel Criptoportico: Lo spettacolo sarà preceduto dalla presentazione della mostra personale del pittore Guido Venanzoni. Le sue opere rimarranno esposte nella splendida cornice del criptoportico dell’area archeologica fino al 21 luglio.

Domenica sera: Le “Tappe Sonore” dell’Ottava Nota

A chiudere il weekend, sabato sera, sarà la grande musica dal vivo con il Live Show de L’Ottava Nota, intitolato “Tappe Sonore”.

Un vero e proprio viaggio musicale che attraverserà epoche, generi e i grandissimi successi che hanno fatto la storia della musica. Sul palco si alterneranno artisti di tutte le età – bambini, ragazzi e adulti – per offrire un repertorio ricco di sonorità diverse ed emozioni. Uno spettacolo concepito come un’esperienza condivisa, fatta di ricordi, crescita artistica e passione.

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