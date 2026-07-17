“Il Babysitter”: il 19 luglio a Cerveteri c’è Paolo Ruffini

L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Uno spettacolo tra gag e improvvisazione, per farci guardare il mondo con gli occhi innocenti dei bambini”. Il Sindaco Gubetti: “Non soltanto un grande artista, ma un personaggio di grande umanità e sensibilità”

“Il mondo spensierato, puro e libero dei bambini esplorato attraverso l’arte dell’improvvisazione e della comicità. Nato come un Podcast, si è trasformato in uno spettacolo teatrale che ha emozionato ed incantato i palcoscenici più prestigiosi d’Italia: protagonista assoluto, un volto amato della Tv e del cinema, non soltanto un grande artista ma una persona che negli anni ha dimostrato una sensibilità ed un’umanità fuori dal Comune, Paolo Ruffini. A Cerveteri, domenica 19 luglio alle ore 21:30 al Parco della Legnara, c’è “Il Babysitter”, show teatrale che ci regalerà una serata di risate, di riflessioni e di confronti, tra l’universo degli adulti e quello dei più piccoli”.

Ad annunciarlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nel presentare l’appuntamento inserito all’interno del cartellone dell’Estate Caerite 2026 con il teatro di Paolo Ruffini. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito per tutti.

“Siamo onorati di poter annoverare all’interno del programma degli eventi estivi della nostra città una personalità di spicco dello spettacolo italiano come Paolo Ruffini, un’artista che abbiamo fortemente voluto che si esibisse in questa nostra Estate Caerite – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – tra gag, improvvisazione e coinvolgimento del pubblico, con ‘il Babysitter’ nascerà un dialogo divertente e sorprendente sui grandi temi dell’infanzia e dell’età adulta: fantasia, libertà, responsabilità e sogni dimenticati. Uno spettacolo che invita il pubblico a tornare bambino per una sera, riscoprendo il valore del gioco e dello stupore”.

“Lo spettacolo – aggiunge Francesca Cennerilli – è stato possibile realizzarlo grazie ad un ad un finanziamento proveniente da un bando di Anci che il nostro Ente si è aggiudicato nei mesi scorsi con il progetto ‘Oltre l’aggregazione, spazio di vera comunità solidale’, un’idea con la quale volevamo dare opportunità ai giovani di stare insieme, di trascorrere delle serate estive in compagnia in modo formativo, in compagnia dell’arte del teatro. Fondamentale è stata la sensibilità di Ruffini, che immediatamente ha dato la propria disponibilità a partecipare e ad essere coinvolto nell’iniziativa, prestando il proprio estro ad un progetto che abbiamo estremamente a cuore”

Commenta lo spettacolo in programma anche il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che dichiara: “Tornare a ospitare Paolo Ruffini a Cerveteri è un regalo che abbiamo voluto fare alla nostra città. Chi ha già avuto modo di vederlo sul palco sa bene che il suo spettacolo non è solo intrattenimento: è un mix raro di comicità travolgente ed empatia, capace di toccare il cuore e far riflettere. Abbiamo fortemente voluto questo appuntamento nel nostro cartellone estivo proprio perché cerchiamo eventi che offrano spunti di qualità e ricchezza umana. Grazie di cuore alla nostra Assessora alla Cultura, Francesca Cennerilli, per il grande impegno nel rendere possibile questa serata. Vi aspetto: sarà un momento di autentica condivisione per tutta la nostra comunità”

Attore, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore, doppiatore e comico, Paolo Ruffini è uno dei volti più apprezzati della Tv, del cinema e del teatro. Guida comica di Colorado per diverse stagioni e oggi al timone di Zelig On, negli ultimi anni ha incantato l’Italia con “Din Don Down” insieme alla Compagnia “Mayor von Frinzius”, coniugando spettacolo ed inclusività, riconducendo attori e spettatori nell’ambito una nuova normalità, ludica, didattica, culturale e definitivamente umanizzante.