Sono stati effettuati 6.000 tamponi in meno rispetto a ieri

Coronavirus. In Italia 16 morti e 1.695 nuovi contagi –

Nelle ultime 24 ore si è registrato il numero più alto di decessi delle ultime settimane: ben 16, di cui uno nel Lazio.

Il numero dei contagi è in leggero calo rispetto a quello di ieri, con 1.695 casi accertati.

Stabile invece il numero dei casi in terapia intensiva: 121 in tutta la penisola. In aumento invece i ricoverati per sintomi (+13) e le persone in autoisolamento preventivo (+1.181).

Il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato a La7, durante il programma Coffee Break: “C’è una condizione di crescita, ma non critica, dei casi di Covid e gli ospedali non sono sotto stress. Con l’arrivo della stagione fredda credo vedremo una circolazione più elevata del virus ma il Servizio sanitario nazionale è in grado di farvi fronte”.

Sileri ha poi confermato che il governo si sta attivando per garantire la fornitura annuale di vaccini influenzali, diversamente da quanto affermato da alcune associazioni mediche che lamentavano l’indisponibilità del medicinale.

