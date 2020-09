Share Pin 3 Condivisioni

Sei persone tratte in soccorso intossicate dal denso fumo sprigionato

Torre Maura. Incendio in un appartamento al secondo piano –

Un incendio in un appartamento di Torre Maura oggi nel pomeriggio ha visto l’intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco.

Verso le 17:30 sono divampate le fiamme in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via dei Colombi nella periferia romana.





Tempestiva la manovra di soccorso delle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme e tratto in salvo sei persone, recuperandole tramite l’utilizzo dell’autoscala.

Alcune delle vittime sono rimaste lievemente intossicate per via del denso fumo sviluppatosi e sonoi state affidate alle cure del personale paramedico.

Sul posto le squadre di Tuscolano 2, Rustica, il Capo Turno provinciale, un autobotte, il carro teli e il carro autoprotettori.

Presenti anche gli operatori del 118 e le Forze dell’ordine.