I cittadini denunciano scarichi abusivi, campeggio notturno e assenza di interventi nell’area parcheggio del Lungomare dei Navigatori Etruschi. “Temiamo per la salute delle nostre famiglie e per l’ambiente”

Campo di Mare, allarme dei residenti: “Liquami in mare e nessun controllo sui camper” –

CAMPO DI MARE – Cresce la preoccupazione dei residenti di Campo di Mare per la situazione che da tempo interessa l’area parcheggio del Lungomare dei Navigatori Etruschi, sempre più spesso utilizzata come zona di sosta notturna per camper e mezzi abitativi, in assenza – denunciano i cittadini – di adeguati controlli e servizi.

Attraverso una lettera indirizzata alla stampa e all’Amministrazione comunale, i cittadini parlano apertamente di “gravi criticità ambientali e igienico-sanitarie” dovute all’utilizzo improprio dell’area e alla mancanza di strutture idonee per la raccolta e lo smaltimento dei reflui dei camper.

Secondo quanto segnalato, il parcheggio sarebbe destinato esclusivamente alla sosta di autovetture e camper, ma nelle ore notturne molti mezzi verrebbero trasformati in vere e proprie abitazioni temporanee, configurando un fenomeno assimilabile al campeggio abusivo.

La situazione più allarmante riguarda però gli scarichi dei bagni chimici. I residenti denunciano infatti frequenti sversamenti di liquami direttamente in mare, con il rischio di contaminazione ambientale e compromissione della salubrità delle acque costiere.

“Nonostante le ripetute segnalazioni e gli impegni assunti dall’Amministrazione comunale – scrivono i cittadini – ad oggi non sono stati effettuati interventi risolutivi né predisposti controlli notturni adeguati”.

Nel documento si sottolinea inoltre il danno arrecato non solo alla qualità della vita dei residenti, ma anche all’immagine turistica di Campo di Mare, località a forte vocazione balneare e paesaggistica.

I cittadini chiedono quindi un intervento immediato per:

garantire il rispetto delle norme sulla sosta e sul campeggio dei camper;

effettuare controlli regolari, anche nelle ore notturne;

contrastare gli scarichi abusivi di liquami;

installare strutture adeguate per la raccolta dei reflui;

valutare la creazione di un’area camper autorizzata e attrezzata.

“Chiediamo attenzione e risposte concrete – concludono i residenti – perché siamo seriamente preoccupati per la salute nostra e dei nostri familiari”.

Firmato:

I cittadini di Campo di Mare