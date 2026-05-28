Cerveteri, approvate all’unanimità le mozioni di Paolacci su lungomare e sosta camper

Paolacci: “Un segnale importante di collaborazione nell’interesse della città”

Cerveteri, approvate all’unanimità le mozioni dell’opposizione su lungomare e camper –

Via libera all’unanimità in Consiglio comunale alle mozioni presentate dal consigliere di opposizione Gianluca Paolacci, condivise da tutta la minoranza, riguardanti la sicurezza del lungomare di Campo di Mare e la regolamentazione della sosta dei camper.

Soddisfazione è stata espressa dallo stesso Paolacci, che ha sottolineato il valore politico dell’approvazione condivisa da parte dell’intero Consiglio comunale.

“Per spirito di collaborazione è apprezzabile il fatto che siano state approvate all’unanimità le mozioni presentate da me come primo firmatario e condivise con tutta l’opposizione”, ha dichiarato il consigliere.

Nel dettaglio, una delle mozioni riguarda l’installazione di dissuasori di velocità sul lungomare di Campo di Mare, una richiesta avanzata per aumentare la sicurezza stradale in una zona molto frequentata, soprattutto durante il periodo estivo.

“Sul lungomare si corre troppo spesso – ha spiegato Paolacci – ed era necessario intervenire per tutelare cittadini, famiglie e turisti”.

L’altra mozione approvata punta invece a regolamentare il parcheggio dei camper sul territorio, con particolare attenzione al decoro urbano e alla viabilità.

“Vedere i camper parcheggiati in obliquo, storti e senza alcun ordine è davvero imbarazzante”, ha aggiunto il consigliere, evidenziando la necessità di regole più chiare e controlli più efficaci.

Per Paolacci, il voto unanime rappresenta un segnale positivo per il futuro dell’attività amministrativa cittadina.

“Credo che questo sia lo spirito giusto per poter fare qualcosa di concreto per Cerveteri”, ha concluso.