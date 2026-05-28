Progetto Civico Italia rafforza la propria presenza sul territorio laziale con un nuovo comitato locale. All’incontro parteciperanno esponenti politici e coordinatori regionali e nazionali del movimento
Nasce il Comitato Civico di Cerveteri: appuntamento il 29 maggio alla Sala Ruspoli –
CERVETERI – Prosegue il radicamento territoriale di Progetto Civico Italia con la nascita del Comitato Civico di Cerveteri, che sarà ufficialmente presentato venerdì 29 maggio 2026 alle ore 19.00 presso la Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria 12.
L’iniziativa rappresenta un nuovo passo nel percorso di partecipazione civica promosso dal movimento, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e realtà locali nella costruzione di proposte concrete per il territorio.
A promuovere il nuovo comitato sarà Manuele Parroccini, indicato come promotore del Comitato Civico Cerveteri. Nel corso della serata interverrà anche la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, insieme ai rappresentanti di Progetto Civico Italia ai vari livelli organizzativi.
Tra gli ospiti annunciati figurano Antonio Taurelli, coordinatore regionale Lazio, Davide Santonastaso, coordinatore provinciale di Roma, e Alessandro Onorato, coordinatore nazionale del movimento, che concluderà l’incontro.
L’appuntamento si inserisce in una fase di crescita delle realtà civiche territoriali, sempre più orientate a creare occasioni di confronto diretto con i cittadini sui temi dello sviluppo urbano, della partecipazione democratica e dei servizi locali.
Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare all’evento, definito come un momento aperto di dialogo e condivisione per il futuro della comunità di Cerveteri.