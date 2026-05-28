Approvata all’unanimità la mozione su Via Chirieletti e Via Tacchetti. Convocata anche la commissione congiunta sul consorzio sociale dopo il Consiglio Comunale aperto

Cerveteri, sicurezza stradale e servizi sociali: doppio risultato politico per Città Futura Anno Zero –

Due risultati politici concreti, ottenuti grazie all’iniziativa e alla determinazione di Città Futura Anno Zero, segnano una settimana importante per il Consiglio Comunale di Cerveteri e per l’intera comunità cittadina.

Dalla sicurezza stradale al futuro dei servizi sociali, il gruppo conferma il proprio ruolo centrale nel riportare al centro del dibattito istituzionale le vere emergenze del territorio, costringendo l’amministrazione ad assumersi responsabilità che, secondo l’opposizione, sarebbero state rinviate troppo a lungo.

Sul fronte della sicurezza stradale, è stata approvata all’unanimità la mozione relativa a Via Chirieletti e Via Tacchetti nel corso della seduta consiliare di martedì 26 maggio. Un voto condiviso da tutto il Consiglio che rappresenta, per Città Futura Anno Zero, il riconoscimento della fondatezza delle richieste avanzate e dell’urgenza di intervenire su una situazione segnalata da tempo dai residenti.

“L’approvazione unanime della nostra mozione dimostra che le battaglie di Città Futura Anno Zero non sono strumentali né ideologiche, ma nascono dall’ascolto quotidiano dei cittadini e dalla volontà di dare risposte concrete ai problemi reali”, sottolinea il gruppo.

L’attenzione ora si sposta sull’attuazione degli impegni presi. “Servono fatti e tempi certi. Vigileremo affinché quanto approvato venga tradotto rapidamente in interventi concreti. I residenti meritano sicurezza, non promesse”.

Importanti sviluppi anche sul tema del consorzio sociale. Dopo il Consiglio Comunale aperto fortemente voluto da Città Futura Anno Zero — caratterizzato da una partecipazione ampia di cittadini, famiglie e operatori del settore — è stata convocata la seduta congiunta della VI Commissione (Servizi Sociali) e della I Commissione (Affari Generali), prevista per giovedì 4 giugno alle ore 18:30.

Per il gruppo si tratta di “un risultato politico significativo”, che dimostra la capacità dell’opposizione di accendere i riflettori sulle criticità del territorio e di portare la maggioranza a confrontarsi con temi spesso ignorati o affrontati con superficialità.

“Un’opposizione seria, concreta e vicina ai cittadini”, rivendica Città Futura Anno Zero, che annuncia di voler mantenere alta l’attenzione sia sull’avvio degli interventi per la sicurezza stradale sia sul percorso istituzionale e tecnico relativo ai servizi sociali.

L’obiettivo dichiarato resta quello di garantire “trasparenza, efficienza e tutela dei diritti dei cittadini”.

Infine, il gruppo ha voluto ringraziare tutti coloro che continuano a sostenere “con partecipazione e fiducia questa battaglia politica per una città più sicura, più giusta e più vicina alle esigenze reali delle persone”.